Hisense разместила «HISENSE 100″ TV, GLOBAL No.1» на стадионах FIFA Club World Cup 2025

Экономика
18 июня 2025

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов в области потребительской электроники и бытовой техники, находится в центре внимания во всем мире, поскольку на стадионах FIFA Club World Cup 2025 появилось смелое послание «HISENSE 100″ TV, GLOBAL No. 1» (Телевизор HISENSE 100″ № 1 в мире), подчеркивая доминирующее положение компании в области технологий широкоэкранных дисплеев.

“HISENSE 100" TV, GLOBAL No.1”

Согласно данным Omdia за первый квартал 2025 года, Hisense заняла первое место в мире по объему продаж телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (56,7 %), а также телевизоров MiniLED (29,3 %). Hisense последовательно удерживала лидирующие позиции на рынке телевизоров с диагональю 100 и более дюймов в 2023, 2024 и 1 квартале 2025 годов и достигла верхней строчки по телевизорам MiniLED благодаря постоянным инновациям в технологиях подсветки и обработки изображений.

Укрепляя лидерство Hisense как в сегментах телевизоров с диагональю 100 дюймов и более, так и телевизоров MiniLED, серия ULED MiniLED U7 предназначена для любителей спорта и игр. Она оснащена технологией Mini-LED PRO, обеспечивающей более глубокую контрастность, большую яркость и четкость изображения, чем у стандартных LED-телевизоров. Благодаря игровому режиму Ultra с частотой 165 Гц и производительности «как в кино» серия U7 предлагает иммерсивное погружение и адаптивный просмотр. 

Являясь официальным партнером Клубного чемпионата мира по футболу 2025 (FIFA Club World Cup 2025), Hisense использует глобальную сцену для углубления эмоциональной связи со спортивными болельщиками и повышения узнаваемости бренда. Этот глобальный импульс поддерживается обширным присутствием компании, работающей в более чем 160 странах мира, имеющей 36 индустриальных парков и 31 научно-исследовательский центр, способствующих локализованным инновациям и производству мирового уровня.

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