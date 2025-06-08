HOTELEX 2025: количество иностранных посетителей превысило 10 000, программа особого участия покупателей устанавливает новый отраслевой ориентир

Завершилась выставка HOTELEX 2025, проходившая в выставочном центре National Exhibition and Convention Center (Шанхай) на площади 400 000 кв. метров и привлекшая 284 581 посетителя. Количество иностранных посетителей составило 12 447 человек, что на 34,2 % больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о растущей роли HOTELEX как ключевого глобального центра ресторанно-гостиничной отрасли.

Отличительной особенностью этого года стал успех программы HOTELEX 2025 Hosted Buyer Program (программа особого участия покупателей), в которой приняли участие более 200 известных покупателей из Малайзии, Южной Кореи, Казахстана, Гонконга (Китай), Бразилии и Великобритании. Представляя такие ключевые сегменты, как группы отелей класса люкс, сети фирменных ресторанов и кафе, дистрибьюторы импортных товаров и региональные закупочные агентства, эти покупатели провели детальные деловые обсуждения с ведущими участниками. Благодаря индивидуальному подбору участников и составлению графиков встреч, а также специализированным услугам программа обеспечила эффективные, высококачественные контакты и упростила поиск реальных возможностей иностранных поставок. Успех программы еще больше укрепил позиции HOTELEX как ведущей глобальной платформы для ресторанно-гостиничной отрасли.

От будущей выставки HOTELEX 2026, которая пройдет в период с 30 марта по 2 апреля в выставочном центре National Exhibition and Convention Center (Шанхай), отрасль ожидает очередных инноваций, расширенного сотрудничества и более активного международного участия.