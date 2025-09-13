Huawei делится отраслевыми вызовами на чемпионате ICPC World Finals

Команда Санкт-Петербургского государственного университета выиграла чемпионат мира ICPC 2025 года на 49-м ежегодном Студенческом командном чемпионате мира по программированию World Finals. 140 элитных команд по решению проблем из более чем 50 стран на шести континентах приняли участие в мероприятии в Бакинском конгресс-центре в столице Азербайджана. После напряженной конкуренции команда, представляющая Северо-евразийский регион, набрала наивысший балл по 12 задачам кодирования и заняла первое место.

Являясь одним из ключевых спонсоров конкурса ICPC, компания Huawei поставила перед конкурсантами реальную задачу, связанную с оптимизацией фотографий в галерее мобильных устройств. ICPC Challenge на базе Huawei был разработан, чтобы помочь преодолеть разрыв между теоретическими алгоритмическими знаниями и промышленным применением. Трехчасовое соревнование завершилось тем, что команда Токийского университета, которая позже заняла второе место после Санкт-Петербурга в главном чемпионате, получила приз Challenge.

Доктор Билл Паучер (Bill Poucher), исполнительный директор ICPC, отметил: «Какой необыкновенный талант! Поздравляем команду Санкт-Петербургского государственного университета и команду Токийского университета. Благодарим также наших спонсоров с особой благодарностью Huawei за поддержку ICPC World Finals Challenge».

Сяо Чуньпэн (Xiao Chunpeng), директор отдела управления конкурсами Huawei, сказал: «ИИ выходит из лаборатории в реальный мир. Это создает беспрецедентные возможности для сегодняшней молодежи. Компания Huawei всегда признавала ценность фундаментальных исследований, и для нас большая честь иметь возможность тесно сотрудничать с такими организациями, как ICPC, на этих международных конкурсах. Разделяя самые большие проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается отрасль, мы можем помочь лучшим и самым ярким умам мира исследовать новые способы решения этих проблем. Такая работа — это то, что будет постоянно продвигать отрасль вперед в эпоху ИИ».

Huawei планирует работать вместе с ICPC, чтобы выпускать больше задач для энтузиастов программного обеспечения в Интернете, включая задачи в области ИИ и алгоритмов.

Huawei и ICPC также будут углублять свое партнерство с помощью ряда мероприятий, таких как тренировочные лагеря, чемпионаты и технические встречи. Вместе они стремятся воспитать новое поколение талантов и изучить способы решения реальных проблем, с которыми сталкиваются отрасли в области ИИ, вычислений и операторов, используемых для вычислений.

Сяо объяснил, что глобальные конкурсы талантов используются не только для проверки навыков конкурсантов, но и для наведения мостов между экосистемами талантов и различными отраслями. «Huawei с гордостью поддерживает эти платформы, которые помогают появлению еще более выдающихся талантов во всем мире, и надеется, что будущие конкурсы помогут молодым людям воплотить свои новые идеи и технические навыки в социальный прогресс и развитие отрасли».