Huawei представила пять авиационных решений для ускорения внедрения интеллектуальных технологий 

На выставке Passenger Terminal Expo 2025 компания Huawei представила пять авиационных решений, в том числе Интеллектуальный центр управления аэропортом (IOC) для поддержки интеллектуального обновления отрасли.

Huawei глубоко интегрирует новые технологии в авиационные службы для создания архитектуры интеллектуальных цифровых двойников, которая обеспечивает синергию сетевых технологий, облака, ИИ, вычислений и приложения. Эта архитектура нацелена на значительное повышение операционной эффективности, коммерческой ценности, безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Центр управления Smart Airport IOC от Huawei обеспечивает точное и эффективное принятие решений благодаря всесторонней ситуационной осведомленности. Опираясь на концепцию полного управления аэропортом (Total Airport Management, TAM), Интеллектуальный центр управления оптимизирует производственные и эксплуатационные системы и целостно соединяет более 30 производственных систем аэропорта, обеспечивая единое представление на общей карте. Он отслеживает операции в режиме реального времени, заблаговременно развертывает ресурсы служб, обеспечивает упреждающее устранение сбоев, усиливает управление безопасностью и повышает качество обслуживания пассажиров.

Решение Huawei Smart Airport для обеспечения безопасности периметра с использованием оптоволоконных датчиков повышает операционную безопасность аэропорта. Используя инновационные технологии, такие как распределенные оптоволоконные датчики Huawei и алгоритмы обнаружения на основе ИИ, решение позволяет точно выявлять проникновения на взлетное поле в суровых погодных условиях. Оно не пропускает никаких сигналов тревоги и генерирует очень мало ложных сигналов тревоги.

Цифровая и интеллектуальная платформа Huawei для аэропортов, основанная на облачных технологиях, данных и искусственном интеллекте, делает работу аэропортов более интеллектуальной, эффективной и безопасной.

Облако: основные службы переносятся в облако для развертывания конфигурации со всеми активными узлами, обеспечивая нулевые потери данных. Время аварийного восстановления сокращается с 1 часа до всего 5 минут, что соответствует требованию доступности на уровне 99,99 %.

Данные: платформа создает комплексную систему управления данными наряду с надежной базой данных для предоставления высококачественных данных интеллектуальным приложениям.

Искусственный интеллект: Huawei предоставляет расширенные функции ИИ и поддерживает открытые и совместимые массовые модели и обработчики ИИ.

Решение интегрированной сети передачи данных от Huawei в интеллектуальном аэропорту Синхэ создает высококачественную и высоконадежную сеть связи. Стандарт Wi-Fi 7 повышает качество обслуживания пассажиров и увеличивает пропускную способность сети для VIP-пассажиров на 20 % благодаря технологии VIP-обеспечения. Эксклюзивная технология Wi-Fi Shield от Huawei использует наложение шума для предотвращения кражи данных во время передачи по радиоинтерфейсу и защиты данных.

Полностью подключенная полностью оптическая сеть решения Huawei Smart Airport использует протокол IP и пассивную оптическую локальную сеть (POL). Она представляет первый оптический сетевой блок (ONU) панельного типа 10G M45 — OptiXstar P892M — для аэропортов, который поддерживает несколько вариантов установки, таких как настольная установка, встраивание в стену и напольный цилиндр.

На сегодняшний день более 210 аэропортов, авиакомпаний и организаций управления воздушным движением по всему миру выбрали решения Huawei.