Huawei запустила Global Education and Healthcare Partner Alliance для повышения ценности отраслевой экосистемы 

Компания Huawei провела конференцию Global Education and Healthcare Partner China Convention 2025. В мероприятии приняли участие более 300 гостей-партнеров из 40 стран мира. В ходе мероприятия компания Huawei объявила о создании Глобального альянса партнеров в области образования и здравоохранения (GEHPA). Эта инициатива направлена на укрепление связей с отраслевыми партнерами, использование сильных сторон каждого, достижение взаимовыгодного сотрудничества и, в конечном итоге, создание высококачественной устойчивой отраслевой экосистемы. Члены альянса могут совместно проводить технические исследования и разрабатывать инновационные решения для цифровой трансформации образования и здравоохранения во всем мире.

На образование и здравоохранение большое влияние оказывает быстрое развитие технологий и приложений ИИ. Эрнест Чжан (Ernest Zhang), президент отдела партнерского развития, коммерческого и дистрибьюторского бизнеса в подразделении по продажам Huawei Enterprise, заявил, что Huawei стремится полностью поддерживать своих партнеров за счет расширения возможностей, совместных инноваций и превосходного опыта партнерских отношений. Цель состоит в том, чтобы обеспечить процветание большего числа партнеров благодаря сотрудничеству, совместному обслуживанию сотен тысяч клиентов в сфере образования и здравоохранения по всему миру и построению прекрасного будущего для этих отраслей в эпоху ИИ.

Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор Global Public Sector BU, заявил, что сектора образования и здравоохранения находятся на переднем крае глобальной цифровой и интеллектуальной трансформации. Huawei стремится работать с партнерами над созданием дружественной, взаимовыгодной и устойчивой глобальной партнерской экосистемы. Этого можно достичь за счет создания совместных решений, развития экосистемы отрасли, принятия стандартов и внедрения инновационных моделей сотрудничества.

Питер Чжоу (Peter Zhou), вице-президент Huawei и президент линейки продуктов для хранения данных, заявил, что всеобъемлющее накопление высококачественных данных в отрасли здравоохранения является ключом к лидерству в области внедрения ИИ в этом секторе. Затем он предложил четыре инициативы: продвижение стандартизированных данных и управления в области здравоохранения, создание общей интеллектуальной инфраструктуры диагностических и лечебных данных между отделами и разными больничными городками, содействие инструментальной и стандартизированной разработке данных и моделированию, а также ускорение создания и внедрения надежных бизнес-моделей для диагностики и лечения на основе ИИ для стимулирования положительного цикла.

Двигаясь вперед, Huawei планирует укреплять глобальное сотрудничество, последовательно внедряя инновации и применяя новые технологии в образовании и здравоохранении для удовлетворения меняющихся потребностей рынка. В то же время Huawei также возьмет на себя обязательство стимулировать высококачественное развитие GEHPA, способствуя устойчивому росту глобального образования и здравоохранения.