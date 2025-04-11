Human Capability Initiative представляет список докладчиков, в который вошли 300 мировых лидеров общественного мнения, экспертов и политиков 

Платформа «Инициатива по развитию человеческого потенциала» (Human Capability Initiative, HCI), созданная в рамках Программы развития человеческого потенциала (Human Capability Development Program, HCDP) – одной из программ реализации Концепции развития Саудовской Аравии до 2030 года (Saudi Vision 2030), – огласила список докладчиков для своей второй конференции. Конференция HCI 2025, проводимая под патронажем Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, наследного принца, премьер-министра и председателя комитета Программы развития человеческого потенциала (HCDP), состоится 13-14 апреля 2025 года в Международном конференц-центре им. короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде.

В конференции примут участие 300 видных лидеров, политиков и глобальных экспертов из академических кругов, корпораций, международных организаций и некоммерческих организаций из 38 стран. Участники проведут более 100 заседаний, где обменяются мнениями и обсудят стратегии глобального развития человеческого потенциала в условиях стремительных технологических, демографических и геополитических сдвигов. В мероприятии примут участие более двадцати министров из Саудовской Аравии и из других стран. В рамках HCI будет также организована «Сцена успеха» (Success Stage), где будет представлено более тридцати саудовских историй успеха.

В преддверии кардинальных изменений на глобальном рынке труда, ожидаемых в течение следующих пяти лет, конференция привлечет внимание к критическому дефициту квалификации, который продолжает наблюдаться во всем мире. Уделяя повышенное внимание таким темам, как образование, технологии и будущее сферы труда, HCI стремится переосмыслить то, как мы живем, трудимся и функционируем, прокладывая путь к созданию более устойчивой и инклюзивной кадровой среды.

Один из докладчиков HCI д-р Пол Грюнвальд (Paul Gruenwald), главный экономист S&P Global Ratings, поделился: «Я с нетерпением жду возможности обсудить на второй ежегодной конференции HCI в Эр-Рияде критическую проблему дефицита квалификации. В мире, которым движут технологические, демографические и геополитические изменения, непрерывное обучение и адаптация навыков на протяжении всей жизни будут иметь важное значение для обеспечения устойчивого и всеобъемлющего экономического роста».

Д-р Бедур Альрайес (Bedour Alrayes), вице-президент Программы развития человеческого потенциала (HCDP), сказал: «Мы счастливы приветствовать столь авторитетных докладчиков на второй конференции HCI. Главной темой этого года будет подготовка к будущему, которое требует значительного повышения уровня профессиональной квалификации в глобальном масштабе. Мир ждут коренные изменения благодаря стремительному развитию технологий. Мы пригласили докладчиков, которые, являясь ведущими экспертами, помогут нам в решении насущных потребностей развития человеческого потенциала».

Программа конференции была официально оглашена на веб-сайте HCI ранее на этой неделе, и регистрация на конференцию все еще открыта. По мере приближения мероприятия будут объявлены дополнительные высокопоставленные докладчики.

Развивая тематику конфереции, с 13 по 16 апреля 2025 года Министерство образования Саудовской Аравии проведет Международную образовательную выставку (EDGEx), что придаст мероприятию рамки «Недели человеческих возможностей и обучения» (Human Capabilities & Learning Week) — уникальной платформы для раскрытия полного потенциала человеческих возможностей.

Human Capability Initiative (HCI) — это первая глобальная платформа сотрудничества, призванная объединить международные усилия и обогатить глобальный диалог по проблемам и возможностям развития человеческого потенциала. Созданная в рамках «Программы развития человеческого потенциала» (Human Capability Development Program), которая является частью программы реализации Концепции развития Саудовской Аравии до 2030 года, в партнерстве с Министерством образования платформа HCI объединяет государственные структуры, частный сектор и некоммерческие организации для содействия сотрудничеству и стимулирования инноваций в сфере человеческого потенциала.

Конференция пройдет 13-14 апреля 2025 года в Международном конференц-центре им. короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде под девизом «За чертой готовности» (Beyond Readiness).