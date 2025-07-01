Информационно-просветительское мероприятие инициативы Climate Challenge в Европе прошло в Париже 

Мир
1 июля 2025

26 июня в Париже, Франция, прошло информационно-просветительское мероприятие инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) в Европе, посвященное двум историческим годовщинам: 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС и 10-летию Парижского соглашения. Мероприятие было организовано совместно народным правительством Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда провинции Хайнань, КНР, и Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) при активной поддержке китайских и европейских лидеров в области климата, а также посольства Китая во Франции.

В мероприятии приняли участие свыше 100 представителей более чем 80 учреждений Китая и Европы. На мероприятии были подписаны шесть ключевых проектов сотрудничества Китая с Европой, и первая группа вошедших в шорт-лист проектов инициативы Climate Challenge (изменение климата) была представлена в рамках непосредственно проведенных выездных презентаций, что придало новый импульс экологичным и низкоуглеродным инновациям и сотрудничеству Китая с Европой.

Китай и Европа объединяют усилия для поисков новых путей экологичного и низкоуглеродного развития

Зона экологичных и цифровых инноваций Китая и ЕС (Баотин) служит тестовой площадкой для испытания стойких к изменению климата моделей устойчивого развития в прибрежных и островных регионах в рамках сотрудничества Китая с ЕС. Она была задумана в качестве демонстрационной площадки для «Декларации о климате и здоровье», принятой участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Задачей инициативы Climate Challenge является поиск инновационных климатических решений, направленных на устранение проблем развития, в четырех приоритетных областях: проактивное здравоохранение, устойчивая архитектура, 1,5-градусный стиль жизни, а также устойчивое сельское хозяйство и обеспечение продовольствием.

Г-н Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), первый специальный посланник Китая по вопросам изменения климата, выступил с видеообращением, в котором подчеркнул неотложную необходимость повышения потенциала и эффективности климатических мер. Он подчеркнул важность синергии климатических мер, отраслей здравоохранения и защиты морской среды, подчеркнув ключевую роль национального планирования, местных действий и международного сотрудничества. Он также подчеркнул решающую роль предприятий и гражданского участия и внес предложения по развитию инновационной зоны Баотин, в частности в таких областях, как взаимное признание стандартов, устойчивое финансирование и продвижение инновационной модели и системы стандартов зоны Баотин в области климата и здоровья.

Г-жа Лоуренс Тубиана (Laurence Tubiana), генеральный директор Европейского климатического фонда, выступила с видеообращением, подтверждающим ценность инновационной зоны Баотин. Она подчеркнула, что инновационная зона Баотин служит примером международного и многостороннего сотрудничества Китая с Европой и международной организацией. Она также поблагодарила уезд Баотин за принятие амбициозной цели в области низкоуглеродного развития — достичь углеродной нейтральности к 2040 году — и выразила надежду, что этот пример и опыт вдохновят других на свои амбициозные климатические цели.

Г-жа Го Сяолинь (Guo Xiaolin), советник-посланник по науке и технологиям Посольства Китая во Франции, приняла участие в мероприятии и выступила с основным докладом. Она подчеркнула, что инициатива Climate Challenge, подкрепленная инновационной зоной Баотин и использующая порт свободной торговли Хайнаня, взаимодействует с экосистемой инноваций Европы и фокусируется на таких ключевых областях, как зеленая энергия, умное сельское хозяйство, экологический туризм и низкоуглеродные технологии. Задачей инициативы является разработка масштабируемых и воспроизводимых моделей экологичного развития, и она служит широкой платформой для сотрудничества Китая с Европой в области экологии и снижения углеродных выбросов.

Ms. Guo Xiaolin, Minister-Counselor of Science and Technology of the Chinese Embassy in France, meets with Mu Kerui, Party Secretary of Baoting Li and Miao Autonomous County, Hainan Province

Обмен опытом для поддержки развития инновационной зоны Баотин

Представители европейских правительственных учреждений, отраслевых ассоциаций и предприятий поделились практическим опытом и идеями поддержки развития инновационной зоны Баотин.

  • Г-жа Клеманс Сюй (Clémence Xu), региональный советник-делегат по международным отношениям в О-де-Франс, рассказала о достижениях и перспективах китайско-французского сотрудничества.
  • Г-н Оливье Дессажан (Olivier Dessajan), сопредседатель Французского альянса организаций здравоохранения, поделилась опытом решения проблемы старения населения и улучшения качества жизни пожилых людей.
  • Г-н Даниэль Клиер (Daniel Klier), генеральный директор South Pole Group (Швейцария), рассказал об устойчивом финансировании и построении устойчивого будущего.
  • Г-н Ив-Жан Биньон (Yves-Jean Bignon), представитель мэрии Виши, поделился опытом Виши в продвижении экономики оздоровления, основанной на ресурсах термальных источников.
(From left) Ms. Clémence Xu (Hauts-de-France Region); Mr. Olivier Dessajan(French Healthcare Alliance); Mr.Daniel Klier (South Pole); and Mr.Yves-Jean Bignon(Vichy City).

Их доклады послужили ценным рекомендациями по развитию инновационной зоны Баотин.

Выездные презентации проектов стали началом новой главы сотрудничества в сфере экологии и снижения выбросов углерода

Китайскими и европейскими организациями были подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве в области климата и устойчивого развития, заложившие прочную основу для сотрудничества в области экологии и снижения выбросов углерода. Первая группа вошедших в шорт-лист проектов в рамках инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) была представлена на выездных презентациях в рамках информационно-просветительского мероприятия в Европе. В том числе:

  • низкоуглеродный термальный медицинский центр здоровья и благополучия;
  • инновационные материалы для устойчивого мира;
  • разработки Северной Европы: инновации в области объединенных энергосистем от Копенгагена миру;
  • для продолжительной и здоровой жизни.
Pitch Session: Shortlisted Projects for Climate Challenge (Baoting, Hainan)
Representatives from European institutions discuss collaboration on green and low-carbon opportunities

Проекты продемонстрировали несколько ключевых направлений экологичного и низкоуглеродного развития, показав инновационное мышление и практические результаты китайско-европейского сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и продвижения устойчивого развития, вызвав положительную реакцию.

Успешное проведение информационно-просветительского мероприятия инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) в Европе стало важным событием для китайско-европейского сотрудничества в области экологии и снижения выбросов углерода. К участию в инициативе приглашаются и другие учреждения и проекты, чтобы совместными усилиями внести вклад в обеспечение глобальной устойчивости климата и устойчивое развитие, а также вместе построить более зеленое, низкоуглеродное и устойчивое будущее.

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