Информационно-просветительское мероприятие инициативы Climate Challenge в Европе прошло в Париже 

26 июня в Париже, Франция, прошло информационно-просветительское мероприятие инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) в Европе, посвященное двум историческим годовщинам: 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС и 10-летию Парижского соглашения. Мероприятие было организовано совместно народным правительством Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда провинции Хайнань, КНР, и Нинъюаньским институтом климата и устойчивого развития (Хайнань) при активной поддержке китайских и европейских лидеров в области климата, а также посольства Китая во Франции.

В мероприятии приняли участие свыше 100 представителей более чем 80 учреждений Китая и Европы. На мероприятии были подписаны шесть ключевых проектов сотрудничества Китая с Европой, и первая группа вошедших в шорт-лист проектов инициативы Climate Challenge (изменение климата) была представлена в рамках непосредственно проведенных выездных презентаций, что придало новый импульс экологичным и низкоуглеродным инновациям и сотрудничеству Китая с Европой.

Китай и Европа объединяют усилия для поисков новых путей экологичного и низкоуглеродного развития

Зона экологичных и цифровых инноваций Китая и ЕС (Баотин) служит тестовой площадкой для испытания стойких к изменению климата моделей устойчивого развития в прибрежных и островных регионах в рамках сотрудничества Китая с ЕС. Она была задумана в качестве демонстрационной площадки для «Декларации о климате и здоровье», принятой участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Задачей инициативы Climate Challenge является поиск инновационных климатических решений, направленных на устранение проблем развития, в четырех приоритетных областях: проактивное здравоохранение, устойчивая архитектура, 1,5-градусный стиль жизни, а также устойчивое сельское хозяйство и обеспечение продовольствием.

Г-н Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), первый специальный посланник Китая по вопросам изменения климата, выступил с видеообращением, в котором подчеркнул неотложную необходимость повышения потенциала и эффективности климатических мер. Он подчеркнул важность синергии климатических мер, отраслей здравоохранения и защиты морской среды, подчеркнув ключевую роль национального планирования, местных действий и международного сотрудничества. Он также подчеркнул решающую роль предприятий и гражданского участия и внес предложения по развитию инновационной зоны Баотин, в частности в таких областях, как взаимное признание стандартов, устойчивое финансирование и продвижение инновационной модели и системы стандартов зоны Баотин в области климата и здоровья.

Г-жа Лоуренс Тубиана (Laurence Tubiana), генеральный директор Европейского климатического фонда, выступила с видеообращением, подтверждающим ценность инновационной зоны Баотин. Она подчеркнула, что инновационная зона Баотин служит примером международного и многостороннего сотрудничества Китая с Европой и международной организацией. Она также поблагодарила уезд Баотин за принятие амбициозной цели в области низкоуглеродного развития — достичь углеродной нейтральности к 2040 году — и выразила надежду, что этот пример и опыт вдохновят других на свои амбициозные климатические цели.

Г-жа Го Сяолинь (Guo Xiaolin), советник-посланник по науке и технологиям Посольства Китая во Франции, приняла участие в мероприятии и выступила с основным докладом. Она подчеркнула, что инициатива Climate Challenge, подкрепленная инновационной зоной Баотин и использующая порт свободной торговли Хайнаня, взаимодействует с экосистемой инноваций Европы и фокусируется на таких ключевых областях, как зеленая энергия, умное сельское хозяйство, экологический туризм и низкоуглеродные технологии. Задачей инициативы является разработка масштабируемых и воспроизводимых моделей экологичного развития, и она служит широкой платформой для сотрудничества Китая с Европой в области экологии и снижения углеродных выбросов.

Обмен опытом для поддержки развития инновационной зоны Баотин

Представители европейских правительственных учреждений, отраслевых ассоциаций и предприятий поделились практическим опытом и идеями поддержки развития инновационной зоны Баотин.

Г-жа Клеманс Сюй (Clémence Xu), региональный советник-делегат по международным отношениям в О-де-Франс, рассказала о достижениях и перспективах китайско-французского сотрудничества.

Г-н Оливье Дессажан (Olivier Dessajan), сопредседатель Французского альянса организаций здравоохранения, поделилась опытом решения проблемы старения населения и улучшения качества жизни пожилых людей.

Г-н Даниэль Клиер (Daniel Klier), генеральный директор South Pole Group (Швейцария), рассказал об устойчивом финансировании и построении устойчивого будущего.

Г-н Ив-Жан Биньон (Yves-Jean Bignon), представитель мэрии Виши, поделился опытом Виши в продвижении экономики оздоровления, основанной на ресурсах термальных источников.

Их доклады послужили ценным рекомендациями по развитию инновационной зоны Баотин.

Выездные презентации проектов стали началом новой главы сотрудничества в сфере экологии и снижения выбросов углерода

Китайскими и европейскими организациями были подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве в области климата и устойчивого развития, заложившие прочную основу для сотрудничества в области экологии и снижения выбросов углерода. Первая группа вошедших в шорт-лист проектов в рамках инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) была представлена на выездных презентациях в рамках информационно-просветительского мероприятия в Европе. В том числе:

низкоуглеродный термальный медицинский центр здоровья и благополучия;

инновационные материалы для устойчивого мира;

разработки Северной Европы: инновации в области объединенных энергосистем от Копенгагена миру;

для продолжительной и здоровой жизни.

Проекты продемонстрировали несколько ключевых направлений экологичного и низкоуглеродного развития, показав инновационное мышление и практические результаты китайско-европейского сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата и продвижения устойчивого развития, вызвав положительную реакцию.

Успешное проведение информационно-просветительского мероприятия инициативы Climate Challenge (Баотин, Хайнань) в Европе стало важным событием для китайско-европейского сотрудничества в области экологии и снижения выбросов углерода. К участию в инициативе приглашаются и другие учреждения и проекты, чтобы совместными усилиями внести вклад в обеспечение глобальной устойчивости климата и устойчивое развитие, а также вместе построить более зеленое, низкоуглеродное и устойчивое будущее.