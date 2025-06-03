На прошедшем Дубае Международном саммите стран БРИКС и БРИКС+ холдинг Si14 AG презентовал собственные медицинские проекты, что повысило заинтересованность инвесторов к акциям компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Infoway Marketing, являющейся официальным представителем Si14 AG.

Важнейшим направлением деятельности холдинга стало внедрение коллоидных технологий в сфере медицины стран БРИКС. Эффективная борьба с инфекциями при помощи препаратов возможна за счет того, что последние основаны на наночастицах магния, цинка, меди и серебра. Данные препараты заменяют антибиотики, их актуальность для развивающихся стран сложно переоценить.

Акции холдинга становятся все более привлекательными для инвесторов после того, как в сфере фармацевтики были внедрены запатентованные коллоидные нанотехнологии.

Холдинг Si14 AG основал Виктор Копылов. Копылов рассказал о высочайших оценках, которых удостаиваются препараты на основе коллоидных технологий. Причем высоко оценивают их как крупные партнеры на государственном уровне, так и частные пользователи.