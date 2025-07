Инициатива по развитию человеческого потенциала (HCI) представила аналитический отчет за 2025 год 

Программа развития человеческого потенциала (HCDP) — одна из программ реализации Концепции Saudi Vision 2030 — представила аналитический отчет по итогам второго сезона Инициативы по развитию человеческого потенциала (HCI) 2025, проведенной в апреле прошлого года под патронажем Его Королевского Высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud), наследного принца, премьер-министра. Доклад по теме «Translating Overload into Opportunity» был представлен в рамках серии «Capabilities Dialogue» (диалог о возможностях) и приурочен ко Всемирному дню навыков молодежи. Мероприятие прошло в The Cultural House — Riyadh Oasis.

Аналитический отчет HCI 2025 содержит и обобщает идеи, представленные на конференции HCI 2025 под девизом «Beyond Readiness». Являясь глобальной платформой, объединяющей разнообразных лидеров из различных секторов, регионов и дисциплин, HCI позволяет вести открытый диалог о смещении приоритетов, формирующих развитие человеческого потенциала. В данном отчете представлена многомерная перспектива, основанная на вкладе политиков, практиков, новаторов и общественных деятелей, которые продвигают программы развития потенциала во всем мире.

В нем подчеркивается растущая важность навыков и систем, необходимых для реагирования на экологические преобразования, демографические сдвиги, технологические достижения и фрагментацию. Эти взаимосвязанные силы переформатируют рынки труда и социальную динамику, подчеркивая необходимость использования адаптивных, устойчивых и инклюзивных подходов к обучению на протяжении всей жизни. Он построен на основных темах HCI 2025: обучение, принадлежность и действия, удовлетворяющие насущную потребность в развитии человеческого потенциала в эпоху беспрецедентных глобальных изменений.

Аналитический отчет HCI 2025 был подготовлен при участии HCI Knowledge и аналитических партнеров. Мероприятие собрало более 250 лиц, ответственных за принятие решений, экспертов и специалистов из разных секторов. В программе были представлены панельные дискуссии с участием выдающихся национальных личностей, которые могу служить отличным примером, и известных международных экспертов. На сессиях были освещены истории успеха и отмечены выдающиеся достижения Саудовской Аравии.