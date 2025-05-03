Инновационный лидер в области устойчивой моды Лиз Хершфилд назначена исполнительным директором Cotton Council International (CCI) 

Ветеран индустрии моды и эксперт по устойчивому развитию Лиз Хершфилд (Liz Hershfield) возглавит Cotton Council International (CCI), отдел развития экспорта Национального хлопкового совета Америки (NCC), в качестве нового исполнительного директора. Хершфилд сменила Брюса Этерли (Bruce Atherley), который ушел в отставку в конце марта.

«Сильное лидерство и инновационные стратегии необходимы для поддержания конкурентного преимущества хлопка в США, — сказал президент и генеральный директор NCC Гэри Адамс (Gary Adams). — Лиз хорошо подготовлена к расширению программ COTTON USA, информируя о преимуществах хлопка в США, предоставляя американским производителям хлопка больше возможностей для процветания на сложном мировом рынке».

Специализированный опыт Хершфилд в области устойчивого развития, глобальных поставок, разработки продуктов и комплексной стратегии цепочки поставок, наряду с обширным опытом работы с хлопком в США, позволит CCI вывести мировой хлопок на новый уровень благодаря своему бренду COTTON USA и поможет стимулировать глобальные инициативы по хлопку в США.

«Никогда не было более важного времени для защиты хлопка в США, — сказала Хершфилд. — Хлопок США имеет невероятную историю, основанную на качестве, инновациях и непоколебимой приверженности устойчивому развитию, что подчеркивается доверием, заработанным благодаря надежным партнерским отношениям с COTTON USA.

Для меня большая честь присоединиться к талантливой команде CCI, чтобы поддержать рост спроса и предпочтения американского хлопка в глобальной цепочке поставок текстиля».

На протяжении всей своей выдающейся карьеры Хершфилд возглавляла инициативы в области цепочки поставок и устойчивого развития для всемирно известных брендов, таких как J.Crew, Madewell и Gap Inc. Она также основала Green-ish, консалтинговую компанию, которая помогает предприятиям ориентироваться в сложностях окружающей среды, социального управления (ESG) и управления цепочками поставок.

Ее вклад в устойчивую моду заслужил широкое признание, в том числе престижную награду Textile Exchange Ryan Young Climate+ Award за ее новаторскую программу регенеративного хлопка, поддерживающую хлопковых фермеров США. Хершфилд также была удостоена награды The Lead «The Direct 60» и названа в индексе Rivet 50 за ее лидерство в джинсовой промышленности.

В своей новой роли исполнительного директора CCI Хершфилд будет использовать свой обширный опыт работы с хлопком в США и свой проверенный опыт в области устойчивой моды и управления цепочками поставок, чтобы глобально распространять «преимущества COTTON USA» превосходного хлопка из США плюс непревзойденное партнерство в глобальной цепочке поставок текстиля.