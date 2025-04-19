Intelion стал членом Российского газового общества

АО «Интелион Дата», ведущий российский оператор инфраструктуры для энергоемких вычислений, присоединился к Российскому газовому обществу. Вступление в отраслевую ассоциацию стало важным шагом в рамках стратегии компании по расширению проектов собственной газовой генерации и устойчивости майнинга от ценовых изменений энергоресурсов.

Компания рассматривает локальную генерацию как ключевой фактор стабильности и долгосрочной устойчивости в майнинговых проектах. Наличие собственного газового месторождения позволяет защититься от непрогнозируемого и не хеджируемого изменения оптовой цены на газ из газотранспортной системы и снизить риски роста стоимости электроэнергии.

По оценке экспертов компании, на сегодняшний день доля майнинга на собственной газовой генерации в России не превышает 15%. Однако при активной реализации проектов по локальной генерации потенциал роста доли составляет до 40–50% в среднесрочной перспективе. Это создаёт возможности как для устойчивого развития самой индустрии, так и для формирования нового спроса на газ в смежных секторах, в том числе на небольших низконапорных месторождениях.

Максим Симуткин, директор по энергетике и строительству Intelion: «Для индустрии энергоемких вычислений предсказуемая стоимость электроэнергии — одно из ключевых условий эффективного развития. Мы рассматриваем локальную генерацию как стратегический инструмент для роста и масштабирования бизнеса. Сегодня майнинг становится новым каналом потребления газа, создающим устойчивый спрос и открывающим дополнительные направления для развития газовой отрасли. За счёт собственных генераторов мы получаем возможность планировать долгосрочные проекты и выстраивать устойчивую модель взаимодействия между цифровым и энергетическим секторами. Вступление в Российское газовое общество — логичный шаг для укрепления этого диалога и запуска совместных инициатив с учетом большого спроса и предложения от нефтегазовых компаний».

Intelion активно участвует в формировании новой модели энергоемких вычислений — с опорой на легальную, эффективную и локальную инфраструктуру. Вступление в РГО откроет дополнительные каналы для взаимодействия с отраслевыми партнерами и станет шагом к более глубокой интеграции майнинга в российскую энергетическую и промышленную политику.