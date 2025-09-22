Инвестиции в будущее: фонд Education Cannot Wait охватывает 14 млн детей, находящихся в кризисных ситуациях 

Education Cannot Wait (ECW), глобальный фонд ООН по поддержке образования в чрезвычайных ситуациях и условиях затяжных кризисов, объявил о публикации документа Инвестиции в будущее: годовой отчет о результатах за 2024 год, который показывает, что к середине своего стратегического плана на 2023–2026 годы фонд ECW и его стратегические партнеры охватили 8,3 миллиона детей и подростков, затронутых кризисными ситуациями, в 33 странах инклюзивным качественным образованием. Таким образом, общее число детей, охваченных с момента создания фонда ECW, достигло 14 миллионов девочек и мальчиков.

С учетом большого внимания равноправию и инклюзивности 51 % охваченных детей составляют девочки и 43 % — дети-беженцы или дети, перемещенные внутри стран. Отчет показывает, что инвестиции фонда ECW дают ощутимые улучшения: все больше детей записываются в школы, продолжают учебу и приобретают знания и социально-эмоциональные навыки. Позитивные сдвиги в гендерных нормах также способствуют более равному доступу и участию.

«Этот прогресс отражает уникальную эффективность стратегической модели ECW и непоколебимую приверженность нашей глобальной коалиции партнеров. Это не просто координация, это общее обязательство, которое превращается в коллективные действия», — сказала Сигрид Кааг (Sigrid Kaag), председатель руководящей группы высокого уровня фонда ECW.

В докладе отражены коллективные усилия более чем 100 партнеров, включая правительства принимающих стран, агентства ООН, местные и международные организации гражданского общества, благотворительные фонды и лидеров частного сектора, которые объединились в 2024 году для обеспечения образования в условиях сложнейших в мире кризисов.

На системном уровне модель быстрого реагирования и многолетних программ фонда ECW продолжает укреплять координацию и партнерские отношения по всей системе связей между гуманитарной помощью, развитием и миром, расширяя поддержку местных партнеров и национальной ответственности.

В 2024 году 39 % выплат фонда ECW в объеме 202 млн долларов США были выделены странам, отнесенным к категории «забытых кризисов», таким как Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Гаити, Ливан, Мали, Мьянма, Нигерия и Южный Судан, что подчеркивает приверженность Фонда оказанию помощи детям в наиболее обойденных вниманием и недофинансируемых чрезвычайных ситуациях.

В докладе также показано повышенное внимание, уделяемое фондом ECW и партнерами стыку климатического кризиса и кризиса в области образования: 41 % детей, охваченных в 2023–2024 годах, то есть 3,4 миллиона девочек и мальчиков, были охвачены программами, поддерживающими адаптацию к изменению климата.

Несмотря на эти достижения, в докладе содержится предупреждение о растущем дефиците финансирования. К концу 2024 года фонд ECW мобилизовал 934 млн долларов США для реализации своего стратегического плана на 2023–2026 годы, что составляет примерно две трети от целевой суммы. Тем не менее, 113 млн долларов США в виде обещанных взносов остаются невыплаченными.

Между тем, эскалация конфликтов, вынужденное перемещение людей и стихийные бедствия, вызванные изменением климата, создают беспрецедентные гуманитарные потребности. Системы образования в затронутых кризисом ситуациях находятся на грани краха: по оценкам, 234 миллиона детей и подростков, пострадавших от кризисов, нуждаются в срочной образовательной поддержке, что на 18 % больше, чем три года назад.

Тем не менее, образование остается одним из наиболее недофинансируемых секторов гуманитарного реагирования. В 2024 году только 30 % потребностей в финансировании образования было удовлетворено в рамках обращений за гуманитарной помощью, несмотря на то что образование составляло всего 5,4 % от общих потребностей по данным отчета «Глобальный гуманитарный обзор».

«Образование — это наша лучшая, если не единственная, надежда для детей, переносящих основную тяжесть кризисов. Для продолжения нашей работы и поддержки достигнутых значительных результатов мы просим наших партнеров из государственного и частного секторов возобновить финансовые взносы. Мы также с нетерпением ожидаем расширения обязательств за счет инновационных форм партнерств», — сказала г-жа Кааг.

Для достижения нашей цели по мобилизации ресурсов в объеме 1,5 млрд долларов США к концу 2026 года фонду ECW требуется дополнительно 567 млн долларов США в виде взносов. Благодаря этой поддержке фонд ECW и его партнеры получают возможность обеспечить качественное образование 20 миллионам детей, которые больше всего в нем нуждаются. Без решительных действий миллионы рискуют остаться за бортом — не из-за отсутствия решений, а из-за хронического недоинвестирования.