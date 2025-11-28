Исследование E+ Change и Better by Okkam: россияне обращают внимание на экомаркировку и готовы платить больше за ответственные товары

82% россиян интересуются темой ответственных товаров, почти половина обращает внимание на экомаркировку при покупке товаров и по сравнению с прошлыми годами чаще участвует в экологических и социальных инициативах. Такие данные приводятся в третьем ежегодном исследовании «Отношение российских потребителей к социально ответственному бизнесу, его товарам и услугам» E+ Change и Better by Okkam. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте 18-55 лет из более чем 160 городов России с населением более 100 тысяч человек.

Что мотивирует россиян покупать ответственные бренды?

Для более трети опрошенных (34%) это легкий и удобный способ внести свой позитивный вклад в решение экологических проблем и развития общества. Каждый третий выбирает устойчивые товары, потому что считает, что они качественнее. Каждый четвертый потребитель больше доверяет ответственным брендам и считает, что становится лучше, совершая у них покупку.

29% россиян готовы отказаться от покупки бренда, если он перестанет решать социальные и экологические проблемы, еще четверть — если узнают факты, подтверждающие, что компания не является ответственной. На практике от покупки таких товаров отказывались 9% респондентов. При этом за последние три года — с 2023 года — этот показатель вырос в три раза.

Что влияет на покупку?

На совершение пробной покупки большее влияние оказывают факторы, связанные с непосредственным потреблением в контексте устойчивости (органический состав, экологичная упаковка, поддержка покупателей в кризис), тогда как на улучшение отношения к бренду – общественные инициативы (медицинская помощь детям и поддержка уязвимых групп населения, доступность медицины, сохранение биоразнообразия, решения экологических проблем и др.).

Чаще всего устойчивые товары покупают в категориях FMCG: продукты питания и напитки (54%), косметика, парфюмерия и средства гигиены (32%), бытовая химия (32%), одежда, обувь и аксессуары (26%), лекарственные препараты (24%). товары для детей за год опустились с 24% до 20%, уступив место в рейтинге товарам для животных (21%). Наряду с этим в топ-10 категорий, в которых, по мнению участников опроса, должны быть представлены ответственные бренды, вошли товары для строительства и ремонта (39% респондентов) и образовательные услуги (37%). В этих же категориях потребитель готов платить больше за товары ответственных компаний. Так, например, 69% опрошенных готовы платить больше за продукт, который они регулярно используют, если он станет более устойчивым. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 5 п.п.. Большая часть опрошенных при этом готова на увеличение цены до 5%.

В рамках исследования также удалось выявить категориальную специфику: покупатели товаров для строительства и ремонта чаще обращают внимание и покупают устойчивые товары, чем в среднем покупатели во всех остальных категориях. Для сравнения, приобретали продукцию в упаковке с экологическими преимуществами 55% покупателей категории строительство и ремонт против 42% в среднем по другим категориям, 45% выбирают товары в упаковке, пригодной для переработки против 30% в среднем по другим категориям.



Среди наиболее ответственных брендов потребители называют Сбер и Synergetic. Эти бренды с 2023 года удерживают первые строчки. В тройке лидеров также Пятёрочка и Ozon. Эти же бренды потребители чаще других называют при ответе на вопросы о покупке ответственных товаров и услуг. При этом значимо выросла доля тех потребителей, кто покупает продукцию ответственных брендов — 32% в 2025 года против 26% в 2024 году.