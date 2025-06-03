Историческая справедливость на фестивале «Красная площадь»: презентация проекта о Боголюбове

5 июня 2025 года в 18:00 на площадке Лектория шатра «Библиотеки Москвы» книжного фестиваля «Красная площадь» состоится подведение итогов проекта «Алексей Боголюбов: 200 лет великому послу русской живописи», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках главного литературного события года – книжного фестиваля «Красная площадь» – состоится презентация уникального издательско-киноведческого проекта, посвящённого выдающемуся художнику-маринисту, меценату и просветителю Алексею Петровичу Боголюбову (1824 – 1896). Гостям будет представлена первая в России фундаментальная биография «Алексей Боголюбов. Моряк, художник, меценат» и документальный фильм «На государевой службе. Художник Алексей Боголюбов», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках междисциплинарной программы «Год А. П. Боголюбова».

Спикеры мероприятия. Проект представят директор Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова и президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; автор книги, продюсер фильма, учёный секретарь Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова, профессор НИУ ВШЭ, член Союза писателей России Владимир Коптев-Дворников; генеральный продюсер фильма, автор книги, председатель правления Ассоциации «Публичная дипломатия», член Союза писателей России, член российской делегации в ЮНЕСКО Вадим Петров. Именно под их научно-исследовательским и продюсерским руководством собран редкий фактографический материал, впервые комплексно раскрывающий феномен художника, соединившего служение Российскому императорскому флоту, выдающийся художественный талант и филантропические инициативы.

О книге. Биография «Алексей Боголюбов. Моряк, художник, меценат» выводит из забвения имя мастера, чьи полотна хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и ведущих региональных собраниях. Авторский текст опирается на архивные источники Министерства морского флота, Императорской Академии художеств, семейного фонда Радищева-Боголюбовых и зарубежных коллекций. Книга прослеживает жизненный путь художника-офицера: от первых экспедиций по приказу Николая I и создания «Альбома подвигов Черноморского флота» до основания Радищевского художественного музея — первого общедоступного художественного музея России. Особое внимание уделено роли Боголюбова как «посла русского искусства» в Европе: работе в Париже, созданию общества взаимного вспомоществования русских художников и храмовой росписи при российском посольстве.

О фильме. Документальная лента «На государевой службе. Художник Алексей Боголюбов» раскрывает малоизвестные страницы биографии мастера сквозь призму служения Отечеству. В фильме звучат экспертные комментарии генерального директора Радищевского музея Елены Галактионовой, заместителя генерального директора по научной и выставочной работе Марины Боровской и ведущего специалиста Государственной Третьяковской галереи Светланы Усачёвой. Съёмки проходили в Саратове, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Париже и Тулоне. Зрителю показаны оригиналы картин, корабельные журналы, личная переписка художника и уникальные кадры морских архивов.

Цитаты. Владимир Семёнов подчёркивает, что «возвращение Боголюбова в культурную повестку — это восстановление исторической справедливости и важный шаг к осмыслению роли русского искусства в формировании национальной идентичности». По словам Владимира Коптева-Дворникова , «исследование творчества художника-мариниста открывает новую страницу в изучении истории флота и отечественной живописи XIX века». Вадим Петров отмечает: «Проект демонстрирует мягкую силу российской культуры; он объединяет научное знание, киноискусство и дипломатический диалог, способствуя продвижению образа России как страны великих художественных и морских традиций».

Организаторы. Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, Ассоциация «Публичная дипломатия» и Российское историческое общество выступают инициаторами и координаторами «Года А. П. Боголюбова». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.