Johnson&Johnson против американского суда: миллионы долларов за асбестовую пустышку

Компания Johnson&Johnson выплатит женщине 966 миллионов долларов — суд присяжных постановил, что причиной её тяжелого заболевания стала присыпка из талька. Правда, она денег уже не получит. В выигрыше оказалась семья Мэй Мур, скончавшейся на 88 году жизни от мезотелиомы. Об этом сообщает CNN, добавляя, что этот иск является одним из 67 000, предъявленных компании.

Злокачественная мезотелиома представляет собой тип рака, развивающегося в тонкой оболочке внутренних органов, и, чаще всего, легких. В случае с детской присыпкой от J&J аргументы пострадавшей стороны строятся на том, что в косметической продукции содержался асбест, который, якобы, и стал причиной заболевания. Впрочем, данная теория подвергается сомнению.

К примеру, хирург-онколог из Балтимора Вадим Гущин в эфире RTVI говорил так: «Надо сразу сказать, что судебные разбирательства совершенно отдельно стоят от науки … На самом деле существует шесть видов асбеста, и только некоторые из них являются канцерогенами. Я так понимаю, что в добыче талька, что является основой этого baby powder, нашлись примеси в некоторых его видах. Нашли асбест, и неизвестно какой тип асбеста. Но поскольку название «асбест» сразу ассоциируется с опухолями, мезотелиомой, раком легкого, яичников, то все засуетились, почему бы не урвать у компании Johnson & Johnson хорошее вознаграждение за эту ужасную болезнь».

В данном случае врач указывает на ряд сомнительных обстоятельств, которые запустили вал исков. 18 ноября 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило присутствие на субмикронном уровне (не более 0,00002%) волокон в пробе, взятой из бутылочки с тальком, приобретенной у онлайн-ритейлера. Это стало основанием для подачи исков.

Сегодня в мире запрещен только одна группа асбеста — амфиболовая. Эти минералы представляют собой сложные гидросиликаты с молекулой железа в формуле. Она сообщает им устойчивость к кислотам, и потому клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, их не могут вывести. Оставаясь долгие годы в легких, амфиболы действительно могут стать причиной онкологии. Отметим, что выяснили это в Европе на больных, которые десятилетиями работали на судоверфях в облаках из амфиболового асбеста, жили десятилетиями в домах, где амфиболы летали в воздухе из прохудившейся термоизоляции и т.д.

Есть и другой вид асбеста, который до сих пор разрешен. Это хризотиловый асбест, который является гидросиликатом магния. Он не обладает устойчивостью к кислотам, и потому выводится из организма за короткий промежуток времени. Его активно используют в России, Китае, странах СНГ и Юго-Восточной Африке для производства более чем 300 видов промышленных изделий. Если в присыпке нашли его, то вся доказательная база обвинения тут же бы рассыпалась.

Впрочем, американские присяжные сегодня считают иначе. Раздутая «асбестовая» истерия вокруг J&J привела к «охоте на ведьму», на роль которой назначили корпорацию. В роли коллатеральных потерь выступают производители строительных материалов, огнезащитных средств, деталей для станков и запчастей для промышленных агрегатов, а также еще десятков видов продукции на основе хризотилового асбеста. И это… бизнес. Американская судебная практика в отношении асбеста породила полноценную отрасль по «производству асбестовых дел». Как пример — в 2023 году в городе Либби вскрылось мошенничество Центра асбестообусловленных заболеваний (The Center for Asbestos Related Disease), на базе которого подделали 337 дел для суда стоимостью 1,1 млн долларов, в 2014 году Garlock Sealing Technologies «раздели» на 1,3 млрд долларов, как позже выяснилось, по поддельным искам, а в 2020-м за решетку посадили спикера Ассамблеи Нью-Йорка Шелдона Сильвера за те же махинации с асбестовыми делами.