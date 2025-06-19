JTI Россия в 10 раз расширяет программу борьбы с борщевиком     

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания JTI Россия сообщила, что расширяет программу по уничтожению борщевика в Ленинградской области и приступает к работе на 10 особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Программа реализуется совместно с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).

Работы будут вестись на территории площадью 38 га и продлятся до конца октября с последующим возобновлением весной 2026 года. Помимо уничтожения борщевика на территории музея-усадьбы художника Николая Рериха, начатой в прошлом году, компания приступит к очистке от ядовитого сорняка еще четырех государственных природных заказников и пяти памятников природы.

«Год назад наше соглашение вызвало вопросы и любопытство. Сегодня я могу уверенно сказать, что проект состоялся и масштабируется. Инициатива компании имеет высокую социальную значимость — очищая территории особо охраняемых природных территорий Ленобласти от борщевика, JTI не просто уничтожает сорняк, но вкладывается в экологическое благополучие и туристскую привлекательность региона», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На борьбу с инвазивным растением будут направлены около 1000 человек. Для сохранения биологического разнообразия работы на особо охраняемых территориях будут вестись исключительно механическим способом (выкапыванием и выкашиванием), без использования химикатов.

«В этом году при поддержке администрации Ленинградской области мы открываем новые горизонты экологического сотрудничества. Наша программа «Борщевик под контролем: без права на рост» не только увеличилась до 10 ООПТ, но и вовлекла в свою орбиту сотни волонтеров, экологов, сертифицированных специалистов по борьбе с борщевиком. Это открывает для нас новые горизонты и закладывает основу для дальнейшего масштабирования программы», – сказал генеральный директор JTI Россия Евгений Никольский.

Полный список ООПТ, где будут вестись работы в 2025 году:

Государственный природный заказник «Гладышевский»

Государственный природный заказник «Котельский»

Государственный природный заказник «Болото озерное»

Государственный природный заказник «Гостилицкий»

Памятник природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо»

Памятник природы «Колтушские высоты»

Памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка»

Памятник природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка»

Памятник природы «Река Величка»

Памятник природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха»

С начала 2025 года компания JTI Россия провела в Ленинградской области акцию по очистке от борщевика территории у Пулковских высот, в которой приняли участие корпоративные волонтеры, а также организовала экологический лагерь на 40 человек в природном заказнике «Гладышевский».

6 июня 2024 года в рамках ПМЭФ правительство Ленинградской области и JTI Россия заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве по борьбе с борщевиком Сосновского с возможностью дальнейшего продления.

Пилотными проектами стали участок вокруг фабрики JTI «Крес Нева» и музей-усадьба художника Николая Рериха.