К началу учебного года в академии «Молодежь Москвы» подготовили новые курсы

В академии «Молодежь Москвы» открылся набор на новый поток. Участники получат знания и навыки в области цифровых технологий и креативных индустрий. Первые занятия пройдут 6 сентября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Для студентов подготовили шесть бесплатных курсов по современным направлениям. Например, слушателей познакомят с основами интернет-маркетинга и расскажут, как использовать в своей работе нейросети. Ребята могут выбрать одну или сразу несколько программ», — рассказала Наталья Сергунина.

Обучение будет проходить в смешанном формате — как онлайн, так и очно.

Курс «Контентмейкер. Базовый уровень» посвятят созданию текстовых и видеоматериалов для сайтов и социальных сетей с учетом актуальных трендов. Эксперты поэтапно разберут каждый шаг — от идеи до монтажа.

В рамках программы «Нейросети: от теории к практике — инструменты для будущего» внимание уделят использованию цифровых ассистентов в разных областях.

Маркетологам предложат изучить различные системы аналитики и методы их применения, а затем помогут разработать и внедрить персонализированную стратегию продвижения. Начинающим дизайнерам дадут рекомендации по сборке сайта на популярной платформе.

Советы по подготовке сценической речи и преодолению страха публичных выступлений будут полезны представителям любых профессий.

Прием заявок на участие открыт на официальном сайте проекта «Молодежь Москвы». Выпускники получат сертификаты о прохождении курса.

Академия создана совместно с инновационно-образовательным комплексом «Техноград» на ВДНХ, она открылась весной этого года. Первый поток объединил 735 начинающих специалистов.