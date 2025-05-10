Kaiyi Auto представила свою новую стратегию развития на мировом рынке

Компания Kaiyi Auto успешно провела свою Глобальную бизнес-конференцию. Тематическая конференция «SAIL FOR FUTURE», которая с размахом прошла в городе Ибинь (Китай), собрала около 200 дистрибьюторов из более чем 50 стран и регионов мира. По этому случаю Kaiyi Auto объявила о своей новой стратегии на мировом рынке.

Цзя Яцюань (Jia Yaquan), председатель правления Kaiyi Auto, тепло приветствовал участников конференции и в своем выступлении в общих чертах обозначил пятилетнюю стратегию интернационализации компании.

Ху Цзюнь (Hu Jun), исполнительный директор и заместитель генерального директора Kaiyi Auto, остановился на планах компании более подробно: «Для достижения цели по увеличению годового объема производства и продаж с 60.000 до 500.000 автомобилей, Kaiyi Auto должна следовать своему плану «55511», сосредоточить усилия на своем основном бизнесе, укрепить имидж бренда и взять на себя обязательства по долгосрочному развитию». План «55511» предусматривает реализацию компанией Kaiyi Auto 5 целевых показателей к 2030 году: достижение годового объема производства и продаж в количестве 500.000 автомобилей, выход на объем продукции в стоимостном выражении 50 млрд юаней, а по прибыли и налогам — выход на уровень 5 млрд юаней одновременно, доведение доли автомобилей на новых источниках энергии до половины общего объема продаж и обеспечение более половины объема продаж из экспортных операций.

Цзян Шэн (Jiang Sheng), заместитель генерального директора Kaiyi Auto, заявил, что в ближайшие пять лет компания Kaiyi Auto выпустит пять новых моделей и обновит существующие модели.

Г-н Цзян также подчеркнул, что в рамках развития производства и продаж к 2030 году Kaiyi Auto планирует создать производственную структуру из 6 заводов по выпуску машинокомплектов для мелкоузловой сборки (CKD) и 13 заводов по выпуску машинокомплектов для крупноузловой сборки (SKD) с годовой производственной мощностью, превышающей 300.000 единиц. Расширяя свою деятельность в более чем 80 странах и регионах мира при поддержке более 1000 филиалов по продажам и обслуживанию, Kaiyi Auto стремится выстроить сеть каналов сбыта для достижения годового целевого показателя по продажам 300.000 единиц, тем самым стремясь войти в число 10 ведущих китайских автомобильных экспортных брендов.

«Следующие пять лет станут периодом бурного роста, инноваций и общего успеха»,— сказал Хань Жэнь (Han Ren), заместитель генерального директора Kaiyi Auto и генеральный директор международной торговой компании Kaiyi Auto.