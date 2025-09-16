Как сайты госучреждений становятся «ближе» к пользователям: цифровая трансформация Кузбасса

Цифровая инфраструктура государственных учреждений в России переживает этап серьезной трансформации. Если ещё 5 лет назад сайты школ, детских садов, больниц и учреждений культуры создавались стихийно: на бесплатных конструкторах или на иностранных CMS, то теперь государство делает ставку на стандартизацию и единый цифровой язык. За этим решением стоит не только эстетика, но и безопасность: слишком часто ресурсы образовательных и социальных организаций становились лёгкой добычей для взломов, а граждане сталкивались с неудобными, разрозненными интерфейсами.

В последние годы в России активно формируется единая дизайн-система цифрового государства. Это набор стандартов и решений, которые должны сделать сайты госструктур единообразными, доступными и удобными для миллионов пользователей. Это не только облегчает навигацию для родителей школьников или посетителей поликлиник, но и позволяет государству экономить бюджет, упрощая обслуживание тысяч цифровых ресурсов. Такие проекты запускают как на федеральном, так и на региональных уровнях. Один из таких успешных инструментов – зарегистрированный в реестре российского ПО «Конструктор (Госвеб 2.0)» от ИТ-компании «Мэйк», разработанный для Правительства Кузбасса. Сегодня на базе «Конструктора» работает уже более 1 800 сайтов школ, детских садов и других культурно-социальных учреждений. Что изменилось в цифровой среде региона для самих организаций и для жителей? Об этом мы пообщались с директором компании «Мэйк» Андреем Титаевым.

Проект «Конструктора» стал новой цифровой инфраструктурой Кемеровской области. Как вы оцениваете социальную пользу этой работы? В чём главное преимущество для жителей: родителей, педагогов, сотрудников учреждений?

– Раньше, когда в развитие веб-инфраструктуры государство не инвестировало заметных средств, сайты госорганов регионального и особенно муниципального уровня разрабатывались в режиме «берем доступное». Требования безопасности и отказоустойчивости не соблюдались. Это привело к тому, что большая часть сайтов, например, образовательных учреждений была разработана с использованием бесплатных иностранных CMS и конструкторов сайтов.

На начало 2023 года всё еще каждый пятый сайт органов исполнительной власти субъекта РФ работал на иностранной платформе. Переход к отечественным решениям снижает риски. Но населению региона важны также удобство и понятность интерфейсов, через которые граждане решают свои повседневные задачи. Кузбасс в этом плане возглавил тренд на унификацию дизайна и дружелюбные интерфейсы. Такой подход делает более удобной жизнь и работу бюджетников, которые эти услуги гражданам оказывают. Простая, интуитивно понятная административная панель, шаблоны для быстрого и безошибочного создания сайтов значительно упрощают и ускоряют работу сотрудников муниципальных органов власти, бюджетных учреждений.

Таким образом, «Конструктор» предоставляет администраторам единую платформу с понятным интерфейсом, ознакомиться с которым можно всего за 5 часов с помощью обучающих блоков. На базе него можно создавать сайты без технических вопросов, таких как продление домена, размещение на хостинге и т.д. Платформа регулярно обновляется для улучшений функционала, а в случае проблем администратору поможет техподдержка.

Что касается пользователей, то представьте: все сайты вашего региона (от детского сада до Дома Культуры) работают по единому шаблону и в рамках одних требований. Это устанавливает стандарт всей информации, позволяет пользоваться сайтом с разных устройств и защищает ПД.

Правда ли, что даже в случае отключения Кузбасса от внешнего интернета сайты продолжат работать внутри региона? Можно ли сказать, что Кузбасс стал примером цифрового суверенитета на практике?

– Основой стало решение властей региона создать собственный центр обработки данных и развернуть региональные сервисы, предоставляемые государством онлайн в нем. Это позволяет стабильно и безопасно работать в случае аварий, форс-мажорных событий. То есть, даже если глобальная сеть по какой-то причине будет недоступна, все региональные онлайн-сервисы будут работать, а население будет получать информацию и услуги.

В Кузбассе на базе Конструктора уже работают тысячи сайтов. Какие перспективы развития проекта вы видите: расширение функционала, новые модули, внедрение в других сферах?

– «Конструктор» построен таким образом, чтобы поддерживать масштабирование проекта. Это значит, что областные власти могут распространять его действие на создание сайтов для других отраслей. Например сайты медучреждений. Единственный аспект, который потребует проработки в таком случае – выполнение требований профильного министерства. В данном случае Минздрава. Эти требования к структуре и представлению информации легко выполнить посредством добавления новых блоков, разделов и модулей. Такая функциональность в «Конструкторе» есть.

На сегодняшний день порядка 78% сайтов общеобразовательных учреждений Кузбасса (и 70% дошкольного образования) работают на базе «Конструктора». Внедрение проекта позволило и сэкономить бюджетные средства региона: 233,8 млн рублей. Так, разработка и техподдержка 1200 сайтов по старой технологии обошлась бы в 240 млн рублей (стоимость одного сайта с нуля – 150 тыс. рублей, техподдержка всех сайтов – 60 млн рублей). Благодаря «Конструктору» создание новой цифровой среды обошлось властям в 9,2 млн рублей.

Как отметил министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков, «Конструктор» обеспечил госорганы и учреждения необходимой веб-инфраструктурой для работы с гражданами. Среди самых важных качеств – отказоустойчивость, безопасность и соблюдение требований ФЗ. Теперь собственный региональный ЦОД Кузбасса способна существовать отдельно от глобальной сети, что необходимо для школ, больниц и органов власти в случае ЧС. По мнению министра, «Кузбасс уверенно продолжает двигаться по пути цифровизации и наглядно демонстрирует, как этот процесс может позитивно влиять на все сферы жизни региона».

– Создание сайта – это трудоемкий, дорогостоящий, требующий специальных знаний процесс. С помощью Конструктора можно создавать и наполнять сайты Учреждений без знаний программирования и верстки, а также экономить бюджетные средства за счет отказа от платного хостинга и технической поддержки.

Проект решил ключевые проблемы в администрировании, безопасности и взаимодействии. Для учреждений он упростил создание сайтов и снял финансовую нагрузку на эти цели благодаря единой панели, готовым шаблонам и централизованной технической поддержке. С внедрением Конструктора отпала необходимость решать вопросы хостинга, доменов и соответствия требованиям ФЗ.

Граждане получили удобные, единообразные и безопасные сайты, адаптированные под любые устройства и доступные даже при отключении от глобального интернета. Министерство цифрового развития получило централизованный контроль над инфраструктурой, повысило защищенность данных, обеспечило импортонезависимость, снизило расходы и получило инструмент для более эффективного управления цифровой средой региона, – прокомментировал Максим Садиков журналистам.

Также министр отметил, что внедрение «Конструктора» не прошло без определенных усилий и технических задач, таких как перенос данных, обучение сотрудников и адаптация новой технологии. Однако команде удалось достичь поставленных задач – и сейчас регион продолжает работать по стратегии технологической независимости.

Мэйк – российская ИТ-компания, базирующаяся в Москве с филиалами в Кемерово. Специализация – создание и продвижение цифровых продуктов (приложения, сервисы и т.д.) Компания основана в 2012 году в Кемерово специалистом по цифровизации государства и промышленного сектора Андреем Титаевым. Штат Мэйк насчитывает порядка 70 ИТ-специалистов.

Мэйк аккредитована Минпромсвязи РФ и выступает золотым партнером компании «Битрикс». Помимо работы с юридическими лицами, компания активно сотрудничает с государственными структурами. Мэйк разработала и внедрила такие проекты как конструктор государственных сайтов для Кемеровской области, сайт Правительства ЯНАО и многие другие.