Как выбрать застройщика в 2026 году: на вопрос покупателя отвечает рейтинг

Российский рынок жилья вступает в 2026 год на фоне сжатия спроса из-за дорогой ипотеки. Вероятность отмены моратория на штрафы за срыв сроков сдачи повышает экономическое давление на строительные компании. Покупателям становится критически важно объективно оценивать надежность застройщика.

«Заказчик должен быть уверен в компетенции и репутации застройщика, и здесь на помощь приходят большие данные, а не просто маркетинговые обещания», — отмечает вице-президент Национального объединения застройщиков Антон Мороз. Он подчеркивает, что запущенная в ноябре 2024 года система рейтингования НОСТРОЙ общедоступна для участников строительного процесса и уже сегодня интегрирует данные о более чем 110 тысячах подрядных организаций.

Ключевое преимущество цифрового решения НОСТРОЙ — объективность. Рейтинг формируется автоматически на основе 39 критериев, анализирующих три ключевых блока: опыт и репутацию, кадровый потенциал, финансовые ресурсы компании. Данные поступают из открытых государственных источников: ЕГРЮЛ, Единого реестра членов СРО, Национального реестра специалистов (НРС) и системы госзакупок.

«Система предоставляет заказчику — будь то частное лицо или крупная корпорация — структурированный инструмент для анализа и сравнения. Процесс принятия решений становится более прозрачным и обоснованным», — комментирует Антон Мороз. Каждая компания в личном кабинете видит, из каких параметров складывается ее оценка, и может бесплатно дополнить сведения, повышая свою прозрачность и, как следствие, репутацию.

С 1 марта 2026 года, после вступления в силу Федерального закона № 309-ФЗ, база данных станет еще мощнее. Закон обяжет вести сквозной реестр членов СРО и специалистов. Рейтинг объединит данные о компании и ее реальных ключевых сотрудниках.

«Следующая задача — чтобы высокий рейтинг имел не только репутационные, но и конкретные экономические последствия. Это может быть доступ к льготным финансовым продуктам или упрощенным процедурам при участии в тендерах. Публичная оценка деловой репутации должна превратиться в реальный актив компании», — говорит Антон Мороз.

Цифровые решения НОСТРОЙ дают возможности оценки деловой репутации компании заказчикам, партнерам, покупателям. Эксперты рекомендуют уже сегодня, выбирая квартиру в новостройке, следовать простому алгоритму. Запросите рейтинг. Уточните у застройщика его позицию в системе НОСТРОЙ (доступна на rating.nostroy.ru) и готовность открыть данные.

В условиях растущей конкуренции и возможных рисков на рынке система рейтингования смещает акцент с рекламных слоганов на проверенные данные. Для добросовестных застройщиков она становится способом подтвердить свой статус, а для покупателей — инструментом для принятия взвешенного финансового решения, защищающим крупнейшую инвестицию в их жизни.