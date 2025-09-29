KAMA TYRES представил свои шины на финале чемпионата РТ «ENDURO: В поисках нефти»

В Республике Татарстан прошёл финал чемпионата по эндуро «ENDURO: В поисках нефти». Соревнования собрали сильнейших спортсменов региона и стали масштабным событием для любителей внедорожной техники и экстремальных видов спорта. В программе чемпионата были заезды по сложным трассам с преодолением естественных и искусственных препятствий, что позволило участникам продемонстрировать выносливость, мастерство вождения и техническую подготовку.

На площадке работала выставочная экспозиция Шинного комплекса KAMA TYRES, где были представлены автомобили, оснащённые современными внедорожными и специализированными шинами, а также отдельные образцы продукции. Гости мероприятия смогли познакомиться с решениями для разных категорий транспорта: от моделей повышенной проходимости для внедорожников и квадроциклов до ЦМК шин, используемых в профессиональных спортивных соревнованиях.

«Мы считаем важным присутствовать на подобных спортивных и отраслевых мероприятиях. Это возможность показать нашу продукцию и в то же время напрямую пообщаться с потребителями. Шины KAMA TYRES создаются с расчетом на самые жесткие условия эксплуатации. Мы гордимся тем, что наша продукция используется как в профессиональном спорте, так и в повседневной жизни», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Так, гости мероприятия могли ознакомиться с шинами KAMA PRO NU 405, разработанными специально для команды «КАМАЗ-мастер» и проверенными спортсменами в условиях раллийных гонок.

Финал чемпионата «ENDURO: В поисках нефти» в очередной раз подтвердил высокий интерес к дисциплине и значимость подобных соревнований для региона.