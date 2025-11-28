KAMA TYRES расширил ассортимент зимних шин для российских автовладельцев

В Татарстане впервые чествовали победителей регионального этапа национальной премии «Человек труда». Среди награждённых — представители Шинного комплекса KAMA TYRES. Торжественная церемония прошла с участием министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой.

«Поздравляем наших коллег с заслуженным признанием! Для Шинного комплекса KAMA TYRES большая честь, что в числе победителей — представители инженерного и производственного направлений. Такие награды — это не только личная заслуга, но и показатель высокого уровня профессионализма всей команды», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Премия объединила лучших представителей рабочих и инженерных профессий, наставников, молодых специалистов и трудовые династии, подчеркнув значимость труда и преемственности поколений.

Начальник отдела испытаний и омологации шин ООО «Научно-технический центр „Кама“» Олег Соколов отмечен в номинации «Технологический лидер». Его работа в области разработки новых конструкций шин и технологий изготовления шипованных моделей получила признание экспертного сообщества. В числе достижений — участие в проекте «Кортеж» и создание шин специального назначения.

В номинации «Семейные трудовые династии» победу одержала заведующий архивом ООО «Татшина» Анна Никитина. Её семья продолжает многолетние трудовые традиции, начатые дедом, фронтовиком и орденоносцем Дмитрием Соловьёвым. Общий трудовой стаж династии Соловьевых, трудящихся на предприятиях KAMA TYRES, составляет 255 лет.