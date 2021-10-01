Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) реализует Программу устранения узких мест

Проект КТК предполагает оптимизацию текущих мощностей системы КТК и повышение экологической безопасности.

В рамках масштабной Программы устранения узких мест (ПУУМ) Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) запланирован ряд проектов. В частности, в 2021-2024 гг. будет модернизирован Морской терминал АО КТК-Р под Новороссийском. Консорциум вложит свыше 9,2 млрд руб. в совершенствование объекта.

Программа позволит повысить экологическую безопасность и сохранить высокие стандарты безопасности и надежности работы трубопроводной системы КТК.

Проведение работ спланировано таким образом, чтобы свести к минимуму или полностью исключить негативное воздействие на окружающую среду. К сотрудничеству привлечены лучшие компании в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также в реагировании на чрезвычайные ситуации. В ходе строительства будут применяться как уже зарекомендовавшие себя технологии и оборудование, так и последние мировые разработки в области трубопроводного транспорта нефти.

В интервью телеканалу «Россия 1 — Кубань» глава АО КТК-Р Николай Горбань сказал: «В момент создания Консорциума акционерами были поставлены приоритетные задачи – безопасность предприятия и экологическая безопасность. Это неизменные правила и приоритеты, которые уже в течение 20 лет компания соблюдает». Подтверждают цифры – компания достигла нулевого травматизма.

Согласно проекту ПУУМ, обновят имеющиеся узлы учета при погрузке нефти в танкеры и построят новые. Ожидается, что реализация программы устранения узких мест позволит получить дополнительные мощности для транспортировки нефти, когда в этом возникнет потребность.

К слову, об этом говорил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Токаев подчеркнул важность наращивания пропускной способности нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума.

К настоящему моменту фактические затраты КТК на реализацию ПУУМ составили более 150 млн долл.