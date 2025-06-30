Казанский вертолетный завод принял делегацию Республики Мали

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех посетила делегация Республики Мали во главе с президентом переходного периода Ассими Гойтой. Гостей сопровождал заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус–Бек Евкуров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко и другие официальные лица.

Делегация Республики Мали осмотрела выставочную экспозицию промышленного потенциала Республики Татарстан, организованную на территории Казанского вертолетного завода. Свою продукцию, помимо Казанского вертолетного завода, представили крупнейшие предприятия региона – КАМАЗ, Соллерс Алабуга, Татшина, Ремдизель, Раритэк, МТЗ Татарстан, Эйдос. Отдельное внимание было уделено презентации вертолетной техники.

Российские вертолеты традиционно востребованы в странах Африки. На континенте эксплуатируется более 500 вертолетов серии Ми-8/17. При этом высокая эффективность, надежность, многофункциональность и простота в обслуживании гарантируют стабильно высокий спрос на легендарные «восьмерки». Сегодня Главе Республики Мали представили самые современные модификации вертолетов семейства Ми-8.

Одним из экспонатов стал вертолет Ми-38 с салоном повышенного комфорта. В представленной модификации борт рассчитан на перевозку 15 пассажиров в сопровождении одного бортпроводника. При этом в пассажирской модификации машина может перевозить до 30 человек. Дальность полета воздушного судна с дополнительными топливными баками составляет 1200 км. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат был представлен в санитарном и полицейском вариантах исполнения. Сочетание просторной кабины с высокой маневренностью и простотой эксплуатации обеспечило его востребованность в санитарной авиации.

«Широкая продуктовая линейка холдинга «Вертолеты России», включающая разные типы вертолетов, позволяет предложить потенциальным заказчикам технику, отвечающую практически любому запросу. В настоящее время в разных африканских государствах зарегистрировано более тысячи вертолетов российского производства, что составляет 30% от всего парка вертолетов с газотурбинными двигателями на континенте. Особенности рельефа и дорожной инфраструктуры обусловливают высокую востребованность винтокрылых машин в Африке», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

В ходе визита на Казанский вертолетный завод делегация Республики Мали также ознакомилась с основными производственными цехами предприятия. Гости посетили агрегатно-сборочное производство, цех окраски вертолетов и цех окончательной сборки.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.