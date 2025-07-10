Казанский вертолетный завод стал площадкой для стажировки 60 студентов профильных вузов

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех принял участие в реализации федерального проекта «Больше, чем работа». Предприятие выступило принимающей стороной в рамках программы «Больше, чем работодатель». 60 студентов из четырех российских вузов прошли стажировку в заводских подразделениях по своим специальностям и ознакомились с возможностями дальнейшего трудоустройства на предприятие.

На КВЗ прошли обучение студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, Поволжского государственного технологического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, обучающиеся по специальностям «Авиастроение», «Самолето- и вертолетостроение», «Машиностроение» и другим профильным для завода направлениям. Куратором стажировки выступил заместитель генерального директора – главный конструктор ОКБ КВЗ, заведующий базовой кафедрой «Вертолетостроение» КНИТУ-КАИ Алексей Гарипов.

«Холдинг «Вертолеты России» традиционно участвует в образовательных мероприятиях для молодежи. Для нас крайне важно сохранить все существующие компетенции специалистов, накопленные на предприятиях, соединить традиции и новации, дать возможность молодым специалистам перенимать опыт, учиться, профессионально расти и таким образом укреплять технологический суверенитет России. Отрадно видеть, что студенты, проходящие практику на предприятиях холдинга, задумываются о карьере именно в профессиональном сообществе “Вертолетов России”», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.

В рамках программы экспресс-стажировки студенты посетили основные производственные цеха, познакомились с работой серийно-конструкторского отдела, опытно-конструкторского бюро и других подразделений предприятия. С участниками программы встретились главные специалисты завода – они провели мастер-классы и рассказали о своем профессиональном пути. Также для студентов организовали обучение на «Фабрике процессов» Казанского вертолетного завода на базе Производственно-учебного центра в формате деловой игры, где они на практике освоили инструменты бережливого производства.

Кроме того, будущие специалисты побывали в Музее трудовой славы КВЗ и познакомились с историей становления и развития предприятия. Трехдневная стажировка завершилась встречей с молодежным активом завода и участием в интеллектуально-развлекательном квизе.

«Казанский вертолетный завод ежегодно организует стажировки студентов опорных для предприятия вузов. Участие в проекте – хорошая возможность заинтересовать трудоустройством на завод перспективную молодежь из других регионов. Ознакомление с реальным производственным процессом – неотъемлемая часть профессионального становления будущих специалистов. Этот этап играет важную роль в формировании у студентов практических навыков, понимании специфики работы и адаптации к требованиям современного предприятия. Так, студенты не только получают теоретические знания, но и видят их применение на практике, что значительно повышает компетентность и уверенность в своих силах», – отметил генеральный директор КВЗ Николай Яковлев.

«Больше, чем работа» – это проект профессионального развития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, предназначенный для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов. Среди задач проекта – привлечение молодых специалистов в регионы страны, демонстрация промышленных мощностей российских предприятий, реализация программ стажировок. По итогам конкурсного отбора участники получают возможность пройти производственную практику или стажировку с потенциальным трудоустройством, освоить необходимые для работы навыки.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.