Казанский вертолетный завод выступает центром развития профессиональных навыков ветеранов СВО

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех стал площадкой для проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который в этом году впервые проходит среди участников специальной военной операции. Соревнования состоятся на базе производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода (КВЗ) с 25 по 29 июля. В них примут участие более 400 человек – ветеранов и экспертов.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. «Абилимпикс» пройдет по 15 компетенциям, среди которых «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Промышленная робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Электромонтаж» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». Для проведения состязаний будут задействованы классы и учебные участки производственно-учебного центра КВЗ, где проводится подготовка и переподготовка рабочих широкого профиля.

«Чемпионат “Абилимпикс” – больше, чем просто чемпионат профмастерства. Это часть большой и важной работы по реабилитации, адаптации, трудоустройству участников специальной военной операции, в том числе с инвалидностью. Сегодня Ростех предлагает порядка 2600 вакансий для привлечения демобилизованных бойцов по 30 инженерным и рабочим специальностям. Даем им возможности для переобучения и обеспечиваем дополнительные меры поддержки, включая медицинское обслуживание, пенсионную программу, помощь в решении жилищных вопросов. Как крупнейшая оборонная корпорация мы заинтересованы в привлечении на заводы специалистов, имеющих за плечами серьезный армейский опыт», – отметил заместитель генерального директора Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Предприятия Госкорпорации Ростех активно участвуют в программе по адаптации и трудоустройству участников СВО. Переучиться, получить передовые знания в области машиностроения и освоить новые специальности можно на базе производственно-учебных центров Ростеха. При обучении упор делается на практику, которой отводится до 70 % времени. Такой подход обеспечивает подготовку мультиквалифицированных специалистов, одновременно осваивающих сразу несколько смежных профессий.

«Холдинг «Вертолеты России» уделяет большое внимание обучению и переподготовке специалистов. Сегодня в производственно-учебном центре Казанского вертолетного завода идет обучение по 8 направлениям и 38 профессиям, востребованным на предприятиях разных отраслей промышленности. Проведение на нашей площадке подобных чемпионатов не только подтверждает востребованность производственно-учебного центра, но и наглядно демонстрирует его универсальность и высокий уровень технического оснащения. Создание современной, высокотехнологичной площадки для подготовки кадров было для нас крайне важно – это способствует и популяризации рабочих специальностей, повышает их привлекательность и доступность. Программы составлены так, чтобы пройти обучение смог практически любой желающий, без профильного опыта, – основным требованием является наличие основного общего образования», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаша Николай Колесов.

В производственно-учебном центре КВЗ занятия проводят высококвалифицированные мастера: победители и эксперты национальных чемпионатов по профессиональному мастерству. Среди них есть и медалисты «Абилимпикса». Например, в 2024 году сотрудники производственно-учебного центра подготовили серебряного призера Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в компетенции «Слесарное дело».