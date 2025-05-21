KISTERS поставляет проверенную американскую систему обнаружения града в Европу благодаря партнерству с Meteomatics

KISTERS запускает HailSens360 по всей Европе, сочетая датчики града в реальном времени с гиперлокальными прогнозами и текущими оповещениями для защиты солнечной энергии, сельскохозяйственных культур и застрахованных активов. На базе Meteomatics — ведущего европейского поставщика данных о погоде — решение преодолевает фрагментированный ландшафт данных о погоде в Европе, предоставляя эффективную информацию о граде, которая уже пользуется доверием в США.

HailSens360 сочетает в себе ультрасовременный датчик града с прогнозированием высокого разрешения, мгновенными оповещениями и поддержкой принятия решений в режиме реального времени — комплексное интегрированное решение. Уже используемый в секторах солнечной энергетики, сельского хозяйства и страхования в США, он позволяет организациям принимать более быстрые и обоснованные решения, касающиеся риска града.

Это знаменует собой важную веху для секторов возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и страхования по всей Европе, где риск и стоимость ущерба от града продолжают расти, но своевременные, локализованные данные о граде с высоким разрешением остаются трудными и дорогими для доступа.

В отличие от США, где открытые данные о погоде широко доступны, европейский ландшафт метеорологических данных уже давно фрагментирован, и, несмотря на директивы Комиссии ЕС, направленные на более открытые данные о погоде, все еще дорого стоит. Компания KISTERS решила сотрудничать с Meteomatics — швейцарским лидером в области метеорологической разведки с высоким разрешением — именно из-за их доказанной способности справляться с этой сложностью.

От упрощения доступа к разрозненным региональным источникам данных до предложения решений по конкурентоспособным ценам, компания Meteomatics помогла устранить основной барьер для входа. Важно отметить, что она разработала размер града в качестве конкретного прогнозного результата — ключевого решения, которое теперь полностью интегрировано в платформу KISTERS для обработки данных, которая предоставляет данные в реальном времени, оповещения и аналитику HailSens360.

Это сотрудничество позволяет HailSens360 предоставлять европейским пользователям те же основные преимущества, что и в США: оповещения о граде за 90 минут, 48-часовые прогнозы и сведения о последствиях шторма, откалиброванные для европейского ландшафта.

HailSens360 уже доказал свою ценность в США — солнечные парки теперь убирают панели перед ударом, чтобы поддерживать более быстрые, основанные на данных претензии в страховой отрасли. Хотя работа может отличаться, концепция остается прежней: обеспечивать быструю, точную и локальную разведку града, когда на счету каждая минута.

«Наш опыт в США показал силу сочетания точности датчиков с программным интеллектом. Партнерство с Meteomatics означает, что мы, наконец, можем предложить такую же ценность по всей Европе — с местным доступом к данным и качеством прогнозирования, необходимым для его работы», — сказал Йохан Жак (Johan Jaques), владелец решения в KISTERS.

«Вместе с KISTERS мы ликвидируем пробел в данных, который долгое время сдерживал лучшее управление рисками града в Европе», — сказал Крис Рис (Chris Rees), менеджер по партнерствам, Meteomatics.