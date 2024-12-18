Классные кухни: школа № 24 имени В. И. Пономаренко в Энгельсе

Средняя школа № 24 – одна из старейших в Энгельсе. В нынешнем году она отмечает 95-летие. И новая кухня «Мария» для класса технологии, оборудованная современной бытовой техникой Gorenje, стала отличным подарком для всего коллектива педагогов и более 660 учащихся.

В год своего 25-летия Компания «Мария» запустила масштабный благотворительный проект. Мебельная фабрика подарила кухни для уроков труда 25 школам Саратовской области – родины знаменитого на всю Россию бренда. В энгельсской школе № 24 имени В. И. Пономаренко уже проходят уроки в обновленном классе.

По индивидуальному дизайн-проекту для класса технологии на фабрике изготовили кухонную мебель, в которой учли все нюансы помещения и предусмотрели возможность совместной работы учеников. Лаконичная модель Tokyo из коллекции «Мария Стандарт» отлично подошла для решения этой задачи. Фасады из ДСП с меламиновым покрытием цвета «слоновая кость» немаркие, практичные в быту и неприхотливы в уходе. Столешница и стеновая панель выполнены из ДСП популярного оттенка «камень пьетра черный». Открытые секции цвета «черных графит» спроектированы специально, чтобы в будущем разместить лучшие творческие работы учеников. Кухня оборудована современными механизмами и аксессуарами. Выдвижные ящики, сушилка для посуды и встроенное ведро для мусора позволили рационально использовать пространство и обеспечить комфорт.

Школьники будут осваивать азы кулинарного мастерства на кухне, оборудованной современной бытовой техникой. Благотворительный проект «Марии» поддержала компания Gorenje. Словенский производитель обладает 70-летним опытом производства инновационной техники для дома. Продукция этого бренда удостоена множества престижных наград, в том числе нескольких премий: Red Dot Awards, iF Design Award, Iconic Award и German Design Award. Компания предоставила для школьной кухни комплект бытовой техники: встраиваемый духовой шкаф, варочную панель, холодильник, вытяжку и посудомоечную машину. Все приборы отличаются высоким качеством, современным дизайном, интуитивно понятным управлением, мощностью и функциональностью.

Ранее «Мария» уже создавала кухни для уроков труда. Проекты реализованы в школах Саратовской и Ярославской областей, Москвы и Ижевска.