Ключевая ставка составит около 16% к концу 2025 года

Ключевая ставка к концу 2025 года опустится до 16%, а к завершению 2026 года — до 14%. Об этом заявил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

«По нашей оценке, несмотря на замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения с 13,5% в августе до 12,6% в сентябре, Банк России будет сохранять осторожный подход. Слишком резкое снижение ключевой ставки способно вновь раскрутить инфляционную спираль. Поэтому мы ожидаем взвешенных и постепенных шагов», — подчеркнул Алексей Завгородний.

По мнению эксперта, в пользу такой стратегии говорит оживление кредитной активности с начала осени. Так, по данным аналитического центра М2 и Роскадастра, в сентябре число покупок в сегменте ипотеки выросло на 3%, а количество ипотечных заявок, поданных через платформу в банки, — на 9%. В частности, стало больше сделок с рыночной ипотекой. Кроме того, растёт число заявок на рефинансирование ипотеки через М2: на 83% — с июля по август и на 23% — с августа по сентябрь.

«Говоря о росте популярности рефинансирования, важно уточнить, что это именно заявки, а не конкретные сделки. Но мы отчётливо видим, что интерес к этой услуге растёт. То есть нынешнее снижение ключевой ставки уже повлияло на рынок недвижимости. Однако, на мой взгляд, до тех пор, пока она не снизится до более менее комфортного уровня — 12%, а может быть даже и 10%, — существенные изменения на рынке мы вряд ли увидим», — уточнил Алексей Завгородний.

Также, по оценке аналитического центра ДОМ.PФ, в сентябре по рыночным программам выдано 34 тыс. ипотечных кредитов на 90 млрд рублей, что на 17%–18% больше в сравнении с августом и почти в 3 раза превышает средние значения за первое полугодие 2025 года.

Фото: изображение от Freepik