Когда мода говорит на языке семьи: новая коллекция «Небесные грёзы» ALEXANDER BOGDANOV

ALEXANDER BOGDANOV — российский модный бренд с 37-летней историей, известный авторскими принтами, оригинальной палитрой и безупречным кроем. Каждая коллекция создаётся как целостное высказывание. Дизайнеры изучают тему, погружаются в её эстетику, подбирают ритм и пропорции, разрабатывают уникальные оттенки и композиции. Все лекала строятся на живых фигурах, а ткани проходят многоступенчатую проверку качества.

В основе ALEXANDER BOGDANOV лежат традиционные ценности, рожденные в атмосфере близких семейных отношений. Именно они нашли воплощение в новой коллекции «Небесные грёзы», в которой мода становится языком общения между поколениями. Главная идея сезона — трансляция ценностей семьи как смыслового кода бренда.

«Небесные грёзы» — отражение семейных мечтаний, переданных от отца к дочери, от прошлого к настоящему. Одежда становится мостом между поколениями, сохраняя ценности и эстетику семьи, но при этом отвечая запросам каждого возраста и образа жизни. В коллекции более 150 айтемов:

платья — А-силуэт, футляр, модели с драпировкой, платья с верхней юбкой для многослойного эффекта;

брюки варьируются от зауженных фасонов до широких палаццо;

костюмная группа включает разнообразные модели жакетов — укороченные силуэты, с трикотажными лацканами, вариация на тему «косухи» и эффектные модели с пайетками;

спорт-шик представлен стильными худи и толстовками, которые гармонично сочетаются с повседневным гардеробом;

верхняя одежда охватывает все температурные режимы — куртки со стёжкой, пальто с жилетом с утеплителем шерсти верблюда, а также горнолыжный костюм для активного зимнего отдыха;

аксессуарная линия дополнена рюкзаками, вместительными сумками и компактными моделями для телефона из экомеха.

Сегодня, на фоне глобального интереса к традициям и народным ценностям, семейные бренды воспринимаются как хранители особого культурного кода. В новой коллекции ALEXANDER BOGDANOV «Небесные грёзы» он прочитывается в каждом штрихе — от продуманного кроя до авторских оттенков. Это мода, которая бережно несёт историю, превращая её в часть вашего личного стиля.