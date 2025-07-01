Количество пользователей 5G-A в Китае достигло 10 млн: Huawei демонстрирует развитие 5G-A и ценность ИИ на основе сценариев 

На конференции MWC Shanghai 2025 компания Huawei продемонстрировала новые достижения в области монетизации удобства пользователя и служб на основе сценариев, построенных на базе агентов ИИ, благодаря развитию технологии 5G Advanced (5G-A). Название экспозиции компании на мероприятии этого года — «Ускорение интеллектуального мира», поскольку компания рассчитывает провести встречи с глобальными операторами связи, отраслевыми партнерами и лидерами мнений, чтобы обсудить новые пути развития операторов связи, стремящихся к созданию ценности за счет использования ИИ.

Презентация Huawei сосредоточена на последних инновациях компании в трех областях.

Ожидается, что Huawei объявит об успешной реализации совместно с тремя основными операторами Китая ряда проектов монетизации удобства пользователей и приложений ИИ на основе сценариев (AItoX) для сетей 5G-A.

Huawei организует презентации своих партнеров-операторов об их недавнем опыте построения сетей, ориентированных на ИИ. Компания также представляет свое новое комплексное решение AI Ultra-Broadband (AI UBB), охватывающее все уровни сетей, от домашнего широкополосного Интернета до транспортных сетей. Решение поставляется с неразрывными встроенными вычислительными возможностями и комплексными улучшениями производительности, нацеленными на ускорение развития сетей в направлении более высокого уровня автономности, что в свою очередь улучшит впечатления от применения ИИ и обеспечит рост бизнеса.

Huawei и три основных оператора связи Китая совместно делятся своими последними лучшими достижениями в области интеллектуального управления беспроводными сетями и домашними сетями широкополосного Интернета.

Ожидается, что в 2025 году коммерческое внедрение 5G-A в ряде регионов, включая Китай, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, ускорится. Операторы связи в этих регионах активно изучают модели монетизации удобства пользователей.

Эрик Сюй (Eric Xu), заместитель председателя и поочередный председатель правления Huawei, выступил с основным докладом о путях стимулирования роста в телекоммуникационной отрасли. Г-н Сюй начал свое выступление, поделившись наблюдениями о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли: «После почти четырех десятилетий быстрого роста отрасль вступила в период устойчивого развития, столкнувшись при этом с определенным препятствиями для дальнейшего роста».

Далее он развил свою мысль, указав на четыре потенциальных пути роста: наращивание изменений потребностей пользователей и удовлетворение нового спроса с высоким потенциалом роста; увеличение предложения и потребления HD-видео за счет скоординированных усилий в масштабе всей экосистемы; внедрение использования 5G в каждом автомобиле для нового роста интеллектуальных подключенных к сети транспортных средств; обеспечение доступности технологий FTTR для микро- и малого бизнеса, что позволит максимально использовать возможности ИИ.

«Конечно, каждый оператор связи имеет свои особенности, — заключил г-н Сюй. — Их рынки отличаются, их бизнес-среда отличается, а также они работают в условиях разного конкурентного ландшафта. Следовательно, и их пути к росту различны. Мы готовы и хотим работать вместе, помогая операторам связи изучать уникальные для них возможности и находить правильные пути долгосрочного устойчивого роста».

Китай стал мировым первопроходцем в области 5G-A, причем технологии 5G-A уже доступны в более чем 300 городах. В настоящее время операторы связи предлагают мобильные планы 5G-A в более чем 30 провинциях Китая, и в настоящее время в стране насчитывается более 10 миллионов пользователей 5G-A. В Китае, на Ближнем Востоке и в других регионах операторы связи также изучают новую структуру ценности, позволяющую монетизировать удобство пользователей, внедряя инициативы по переходу на обслуживание премиум-класса. Технологии 5G-A обеспечивают пользователей сверхбыстрыми сетями и способствуют интеллектуальной трансформации во многих отраслях, включая умные жизнь, транспорт и производство.

В связи с инновациями на основе ИИ отрасль услуг связи сталкивается со значительными перебоями в работе. Успех новых моделей монетизации удобства пользователей также указывает на то, что вскоре отрасль ждет новая эпоха роста.

Операторы связи получили уникальную возможность использования этой волны развития ИИ и изучения нового применения ИИ благодаря присущим им преимуществам в таких областях, как облачные, сетевые, интеллектуальные технологии и вычисления. Они используют ИИ для трансформации своих услуг, инфраструктуры и подходов к осуществлению хозяйственной деятельности, что открывает новые возможности для роста бизнеса.

Многие операторы связи проводят ребрендинг, становясь поставщиками персонализированных и интегрированных ИИ-агентов, доступных потребителям. На рынке умного дома они модернизируют существующие услуги, обеспечивая координацию работы различных интеллектуальных устройств для улучшения взаимодействия с умным домом. Операторы связи также выходят на рынок бортовых услуг в автомобилях, интегрируя агентов ИИ с технологиями vehicle-to-everything (V2X), обеспечивающим обмен информацией между транспортным средством и его окружением, для создания умных, мобильных третьих пространств. Для предприятий они модернизируют свои возможности, улучшая услуги вычислительных сетей и услуги на основе моделей, расширяя возможности осуществления хозяйственной деятельности.