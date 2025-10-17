9 октября 2025 года Международный союз охраны природы (МСОП) принял решение о сохранении статуса «находящийся под угрозой исчезновения» для длиннохвостых макак (Macaca fascicularis).

Последнее решение МСОП следует за ходатайством, поданным Национальной ассоциацией биомедицинских исследований (NABR) в 2023 году, которое оспаривает определение статуса МСОП. Ходатайство NABR демонстрирует, что обзор Хансена (Hansen) и др., который МСОП использовал в качестве основы для своего определения статуса, искажает существующие научные данные

В отдельном ходатайстве, поданном в МСОП доктором Хэнком Дженкинсом (Hank Jenkins), утверждается, что авторы обзора Хансена и др. имеют конфликты интересов, которые требуют дальнейшего расследования МСОП. Неясно, существуют ли такие конфликты и есть ли у авторов обзора МСОП конфликты интересов, требующие раскрытия или отвода.

7 октября 2024 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США («Служба») отклонила ходатайство, поданное правозащитными группами, о включении длиннохвостых макак в список в соответствии с Законом об исчезающих видах (ESA). Ходатайство содержит ту же информацию, которая была подана в МСОП, и является основой для текущей оценки МСОП. Отклоняя ходатайство, Служба заявила, что «ходатайство не предоставило достоверной информации, подтверждающей воздействие на популяции или виды в целом». Полные выводы Службы по ходатайству о включении длиннохвостых макак в список в соответствии с Законом США об исчезающих видах опубликованы в Федеральном реестре. Ни одно правительство в мире не считает длиннохвостых макак находящимися под угрозой исчезновения. Рецензируемые научные публикации демонстрируют, что последнее решение МСОП и информация, которая использовалась при определении решения, являются ошибочными и неподтвержденными.

«Группа научной экспертизы NABR разочарована тем, что МСОП не смог объективно рассмотреть представленную научную информацию», — заявил д-р Рэй Хилборн (Ray Hilborn), всемирно известный ученый и член группы научной экспертизы NABR.

«Множество недостающих данных о тенденциях и искажение данных, которые существуют, поднимают серьезные вопросы о научном процессе, примененном МСОП при определении этого решения», — добавил д-р Хильборн.

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их физиологическое и генетическое сходство с людьми. Пять из 20 наиболее часто используемых рецептурных препаратов разработаны с помощью длиннохвостых макак. Исследования с длиннохвостыми макаками имели решающее значение для достижений в области регенеративной медицины, иммунологии, рака, разработки вакцин и фармакологии, а также при разработке вакцины от COVID-19. Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.

«Ассоциация NABR разочарована тем, что при наличии неопровержимых научных доказательств МСОП поддался давлению со стороны активистов по защите животных, предложив считать длиннохвостых макак подверженным риску видом, — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент NABR. — Существующая научная информация ясно показывает, что этот вид не подвергается риску и фактически считается инвазивным в нескольких странах. МСОП утверждает, что этот вид подвергается риску, одновременно утверждая, что он является одним из самых инвазивных видов в мире. NABR продолжит просвещать политиков и общество по этим вопросам для защиты интересов здравоохранения и достоверности научного процесса».

Статус сохранения длиннохвостой макаки и участие PETA в государственных программах недавно были предметом слушаний Комитета по надзору Палаты представителей США в сентябре 2024 года. Свидетели на этом слушании показали, что PETA и другие группы по защите животных ненадлежащим образом пытались повлиять на правительственные расследования в отношении частных сторон и иностранных правительств по политическим причинам.