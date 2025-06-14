Компания Changan планирует выйти на рынки 10 европейских стран к концу 2025 года 

7 июня открылась Международная автомобильная выставка Chongqing International Auto Exhibition 2025. Представители европейских СМИ отправились в Китай, чтобы посетить мероприятие и китайского автомобильного гиганта Changan Automobile.

Европейские гости увидели последние модели и технологии Changan на выставке Auto Chongqing 2025, посетили интеллектуальную цифровую фабрику Changan (Intelligent Digital Factory of Changan) и глобальный научно-исследовательский центр компании.

Точность роботизированной производственной линии Changan цеха окончательной сборки произвела сильное впечатление на европейских гостей. Польский инфлюенсер Гжегож Конечный (Grzegorz Konieczny) по достоинству оценил высокий уровень автоматизации завода, а во время долгожданного тест-драйва итальянский влогер Микеле Понте (Michele Ponte) отметил удобство автомобилей и высказал мнение, что крупногабаритные модели придутся по душе покупателям из США.

Представители европейских СМИ познакомились с последними моделями и технологиями, используемыми при производстве автомобилей Changan в глобальном научно-исследовательском центре и лабораториях Changan.

В дополнение к экскурсии по заводу и тест-драйву представители европейских СМИ также лично побеседовали с председателем правления Changan Automobile, Чжу Хуаронгом (Zhu Huarong), двумя исполнительными вице-президентами — Ли Минцаем (Li Mingcai) и Ваном Сяофеем (Wang Xiaofei ), а также вице-президентом Клаусом Зичорой (Klaus Zyciora).

Во время обсуждения Чжу Хуаронг отметил, что Changan всегда испытывал глубокое уважение к европейскому рынку, и есть много отличных аналогичных брендов, на работу которых равняются китайские автопроизводители, включая Changan. По мнению председателя Европа сейчас является самым важным рынком.

Changan ускоряет дорожную карту освоения европейского рынка. Чжу Хуаронг изложил тройственную стратегию компании на 2025 год — продуктовую стратегию и цели экспансии на рынок.

Чжу Хуаронг подчеркнул, что Changan сосредоточится на стратегии избранных продуктов, отдавая приоритет нескольким крупносерийным моделям в 2025 году: CHANGAN DEEPAL S07 и S05. Компания начнет свою деятельность в Норвегии, выйдет на ключевые европейские рынки и к концу года планирует увеличить свое присутствие в 10 странах, имея почти 200 дилеров.

Ли Минцай добавил, что компания ориентирована не только на электромобили, но и активно разрабатывает ПГЭТ для удовлетворения спроса более широкого круга потребителей по всей Европе. Он подтвердил, что данные модели начнут поступать на европейский рынок в третьем квартале 2025 года.

Представители европейских СМИ выразили осторожный оптимизм относительно планов Changan. Немецкий журналист Вальтер Вуттке (Walther Wuttke) подчеркнул важность дилерских сетей и упорство, отметив сильные стороны автомобилей Changan — дизайн и качество. Греческий импортер Аггелос Стефанопулос (Aggelos Stefanopoulos) назвал китайские электромобили такие, как Changan, революционными продуктами, меняющими правила игры, похвалив их за комфорт и соответствие европейским вкусам. Майкл Георгиадис (Michael Georgiadis), генеральный директор GOCAR.gr и журнала GOCAR Magazine, подчеркнул дизайн, технологии и стоимость Changan, добавив, что знакомство европейцев с китайскими технологиями укрепляет доверие.