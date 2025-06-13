Компания HBO Max ускоряет реализацию глобальной стратегии роста с выходом на новые рынки 

Компания Warner Bros. Discovery объявила, что HBO Max, ведущая глобальная платформа потоковых трансляций, запустит прямой доступ в ряде новых стран в июле текущего года. Платформа станет доступна в следующих странах: Албания, Армения, Кипр, Эстония, Грузия, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мальта и Таджикистан.

Эти страны присоединяются к своим европейским соседям в доступе к беспрецедентному ассортименту развлечений от HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals и многих других. Это включает: Minecraft в кино, фильмы о Гарри Поттере, многолетние сериалы, такие как Одни из нас, Белый лотос, Больница Питт и Миротворец, а также будущие сериалы, например Задание и ОНО: добро пожаловать в Дерри! и культовые сериалы, такие как Друзья и Теория большого взрыва, Виза невесты. Виза жениха от TLC и Золотая лихорадка от Discovery.

Спорт на HBO Max будет доступен в определенных странах, включая теннисные турниры Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, Ролан-Гаррос, Чемпионат, Уимблдон и Открытый чемпионат США, а также велосипедные гонки Гран-тур — Джиро д’Италия, Вуэльта Испании, Тур де Франс и Тур де Франс для женщин — и основные зимние спортивные события.

Джей Би Перретт (JB Perrette), генеральный директор и президент по глобальным потоковым платформам и играм в компании Warner Bros. Discovery, сказал: «Продолжение нашей глобальной экспансии HBO Max помогает подпитывать огромный импульс сервиса, который мы продолжаем наблюдать. За указанными 12 странами последуют еще несколько дополнительных рынков в позже в этом году, а также запуск сервиса в Германии, Италии и Великобритании в начале следующего года. Каждый новый рынок дополнительно позиционирует HBO Max как мировую точку доступа к лучшему в сфере развлечений».

Джейми Кук (Jamie Cooke), исполнительный вице-президент и управляющий директор по Центральной Восточной Европе, Ближнему Востоку и Турции в компании Warner Bros. Discovery, сказал: «Отмечая период невероятного импульса и привлечения клиентов в Европе, мы очень рады представить HBO Max в нескольких новых странах. Это расширение является важной вехой в глобализации HBO Max и отражает нашу приверженность созданию историй мирового класса для аудиторий по всему миру. Подписчики могут рассчитывать на потоковый сервис премиум-класса, в котором сочетается качественный контент от HBO, Warner Bros. Pictures, Discovery, Eurosport и многих других».

Глобальная экспансия HBO Max следует за выходом сервиса на рынки Австралии и Турции ранее в 2025 году. Дополнительные запуски сервиса запланированы на 2025 и 2026 год, поскольку HBO Max продолжает набирать обороты. Компания WBD завершила первый квартал 2025 года с 122,3 млн подписчиков потокового сервиса, что на 5,3 млн больше, чем в предыдущем квартале.