Компания JA SOLAR и клуб Borussia Dortmund объявили о партнерстве и совместном крупном проекте 

Спорт
28 апреля 2025

Производитель фотоэлектрических модулей JA SOLAR и знаменитый футбольный клуб Borussia Dortmund достигли соглашения об установке новой фотоэлектрической системы на крыше SIGNAL IDUNA PARK, создав тем самым крупнейшую в мире фотоэлектрическую систему на крыше стадиона. Этот стадион принимает наибольшее среднее количество болельщиков за матч в европейском футболе.

При выборе новых партнеров компания JA SOLAR уделяет основное внимание честности и уважению, а также разработке устойчивых решений в качестве общей цели. И эти ценности играют важнейшую роль в нашем сотрудничестве с Borussia Dortmund. С новой установкой в Дортмунде компания JA SOLAR предлагает исключительное качество продукции, способствующей декарбонизации.

В соответствии с требованиями устойчивого развития и долгосрочными ориентирами клуба Borussia Dortmund и компании JA SOLAR, этот проект будет генерировать надежную зеленую электроэнергию на протяжении следующих 30 лет и объединит двух сильных партнеров в достижении общих целей. Этот проект также является ясным выражением долгосрочной приверженности компании JA SOLAR европейскому рынку фотоэлектрического оборудования.

JA SOLAR and Borussia Dortmund Announce Partnership and Joint Major Project

Всемирно известный футбольный храм с его легендарной «Желтой стеной». Высокоэффективные модули Full-Black от компании JA SOLAR. Это сочетание обеспечивает непревзойденную энергию черного и желтого цвета не только на трибунах, но и на крыше, создавая прецедент для энергетического перехода. Черные модули идеально соответствуют цветам клуба Borussia Dortmund, и они также были установлены на многих частных домах, не в последнюю очередь из-за их привлекательного внешнего вида. Проект Borussia Dortmund также показывает, что эти модули — как и другие модели из портфеля продуктов JA SOLAR — в равной степени подходят для крыш коммерческих зданий. Все модули, которые используются в этом проекте, соответствуют стандарту цепочки поставок JA Solar ITS.

Для установки на крыше стадиона предусмотрена поставка более 11 000 модулей. В общей сложности объект будет генерировать более 4 ГВтч энергии в год для собственного потребления клубом Borussia Dortmund, что послужит примером для других компаний и предприятий. Установка на крыше сократит производимые клубом выбросы CO2 примерно на 1800 тонн в год, а также повысит общую энергетическую безопасность и устойчивость клуба Borussia Dortmund. Это означает, что стадион Signal Iduna Park сможет включать систему прожекторов на 1000 матчей с питанием от экологически чистой солнечной энергии (производство энергии за один год).

Начало монтажных работ запланировано на лето 2025 года. Завершить проект планируется к концу лета 2025 года.

JA SOLAR and Borussia Dortmund Announce Partnership and Joint Major Project

Карстен Крамер (Carsten Cramer), управляющий директор Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: «Мы очень рады партнерству с компанией JA SOLAR, которая сыграет важную роль в планируемой модернизации фотоэлектрической системы на крыше стадиона SIGNAL IDUNA PARK. Это сотрудничество подчеркивает нашу приверженность устойчивому развитию и инновационным технологиям. С помощью солнечных модулей JA SOLAR, которые будут использоваться в самой большой фотоэлектрической системе на крыше стадиона, мы показываем путь к экологичному будущему».

Хеннинг Шульц (Henning Schulze ), вице-президент JA SOLAR: «Мы считаем, что у Borussia Dortmund и JA SOLAR много общих ценностей, и мы очень гордимся тем, что наши модули будут использоваться в этом проекте культового стадиона. Во времена быстрых политических изменений и дестабилизации рынков наше участие в этом проекте является четким заявлением компании JA SOLAR о том, что мы здесь всерьез и надолго».

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