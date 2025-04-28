Компания JA SOLAR и клуб Borussia Dortmund объявили о партнерстве и совместном крупном проекте 

Производитель фотоэлектрических модулей JA SOLAR и знаменитый футбольный клуб Borussia Dortmund достигли соглашения об установке новой фотоэлектрической системы на крыше SIGNAL IDUNA PARK, создав тем самым крупнейшую в мире фотоэлектрическую систему на крыше стадиона. Этот стадион принимает наибольшее среднее количество болельщиков за матч в европейском футболе.

При выборе новых партнеров компания JA SOLAR уделяет основное внимание честности и уважению, а также разработке устойчивых решений в качестве общей цели. И эти ценности играют важнейшую роль в нашем сотрудничестве с Borussia Dortmund. С новой установкой в Дортмунде компания JA SOLAR предлагает исключительное качество продукции, способствующей декарбонизации.

В соответствии с требованиями устойчивого развития и долгосрочными ориентирами клуба Borussia Dortmund и компании JA SOLAR, этот проект будет генерировать надежную зеленую электроэнергию на протяжении следующих 30 лет и объединит двух сильных партнеров в достижении общих целей. Этот проект также является ясным выражением долгосрочной приверженности компании JA SOLAR европейскому рынку фотоэлектрического оборудования.

Всемирно известный футбольный храм с его легендарной «Желтой стеной». Высокоэффективные модули Full-Black от компании JA SOLAR. Это сочетание обеспечивает непревзойденную энергию черного и желтого цвета не только на трибунах, но и на крыше, создавая прецедент для энергетического перехода. Черные модули идеально соответствуют цветам клуба Borussia Dortmund, и они также были установлены на многих частных домах, не в последнюю очередь из-за их привлекательного внешнего вида. Проект Borussia Dortmund также показывает, что эти модули — как и другие модели из портфеля продуктов JA SOLAR — в равной степени подходят для крыш коммерческих зданий. Все модули, которые используются в этом проекте, соответствуют стандарту цепочки поставок JA Solar ITS.

Для установки на крыше стадиона предусмотрена поставка более 11 000 модулей. В общей сложности объект будет генерировать более 4 ГВтч энергии в год для собственного потребления клубом Borussia Dortmund, что послужит примером для других компаний и предприятий. Установка на крыше сократит производимые клубом выбросы CO 2 примерно на 1800 тонн в год, а также повысит общую энергетическую безопасность и устойчивость клуба Borussia Dortmund. Это означает, что стадион Signal Iduna Park сможет включать систему прожекторов на 1000 матчей с питанием от экологически чистой солнечной энергии (производство энергии за один год).

Начало монтажных работ запланировано на лето 2025 года. Завершить проект планируется к концу лета 2025 года.

Карстен Крамер (Carsten Cramer), управляющий директор Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: «Мы очень рады партнерству с компанией JA SOLAR, которая сыграет важную роль в планируемой модернизации фотоэлектрической системы на крыше стадиона SIGNAL IDUNA PARK. Это сотрудничество подчеркивает нашу приверженность устойчивому развитию и инновационным технологиям. С помощью солнечных модулей JA SOLAR, которые будут использоваться в самой большой фотоэлектрической системе на крыше стадиона, мы показываем путь к экологичному будущему».

Хеннинг Шульц (Henning Schulze ), вице-президент JA SOLAR: «Мы считаем, что у Borussia Dortmund и JA SOLAR много общих ценностей, и мы очень гордимся тем, что наши модули будут использоваться в этом проекте культового стадиона. Во времена быстрых политических изменений и дестабилизации рынков наше участие в этом проекте является четким заявлением компании JA SOLAR о том, что мы здесь всерьез и надолго».