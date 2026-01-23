Компания Lee Kum Kee в сотрудничестве с UNESCO запускает проект «Forever Flavors Project» для создания глобального архива вкусовых воспоминаний 

Компания Lee Kum Kee Sauce («Lee Kum Kee»), мировой лидер в области соусов и приправ, объявила о партнерском соглашении с Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и провела в Пекине церемонию запуска первого совместного проекта «Forever Flavors Project». В рамках этой инициативы будут собраны связанные с едой истории со всего мира, чтобы создать архив вкусовых воспоминаний. Этот проект направлен на то, чтобы, используя вкус в качестве моста, содействовать межкультурному диалогу и развитию эмоциональной связи, способствуя при этом устойчивому сохранению и передаче кулинарного наследия.

В церемонии запуска проекта «Forever Flavors Project», ознаменовавшей официальное начало сотрудничества между двумя сторонами, приняли участие: Даниэль Шии (Daniel Shih), директор по корпоративным вопросам и главный юрисконсульт Lee Kum Kee Group; Саймон Цао (Simon Cao), вице-президент по глобальному развитию бренда и коммуникациям, глобальный отдел маркетинга Lee Kum Kee Sauce; профессор Шахбаз Хан (Shahbaz Khan), директор и представитель Регионального бюро UNESCO в Восточной Азии; представители Национальной комиссии КНР по делам UNESCO; Департамента международного обмена и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китая; Отдела нематериального культурного наследия Пекинского муниципального бюро по культуре и туризму; представители центров UNESCO категории 2; представители гастрономических городов Китая, входящих в Сеть творческих городов UNESCO; представители отраслевых ассоциаций, а также представители СМИ и онлайн-инфлюэнсеры.

Глобальный призыв к воспоминаниям о вкусах

Сотрудничество Lee Kum Kee и UNESCO включает четыре приоритета: охрана кулинарного культурного наследия, воспитание молодых кулинарных талантов, формирование платформ для межкультурного диалога и поощрение участия общества. Общая цель усилий состоит в защите коллективных воспоминаний о еде, выходящих за временные и географические границы, и обмен ими.

Среди них флагманская инициатива — проект «Forever Flavors Project» — начинает прием заявок с 20 января. Через официальную учетную запись в RedNote (Xiaohongshu): 忘不了的味道•档案计划, официальную запись Lee Kum Kee в Instagram, официальный веб-сайт UNESCO, официальные учетные записи в WeChat и на других платформах социальных сетей кампания приглашает пользователей по всему миру поделиться историями вкусов — своими, своих семей или своих сообществ — в формате текста, видео и фотографий. Сообщения должны содержать хэштеги #忘不了的味道 или #Forever Flavors Project и загружаться на веб-сайт проекта.

Отобранные истории будут представлены на официальных платформах UNESCO и Lee Kum Kee; авторы контента получат цифровой сертификат с уникальным архивным номером в рамках проекта «Forever Flavors Project», реализуемого UNESCO и компанией Lee Kum Kee. Проект также привлечет профессиональных поваров и энтузиастов домашней кухни, поддерживающих жизнь и распространение этих насыщенных памятью вкусов.

(from left) Simon Cao, Vice President – Global Brand Development and Communications, Global Marketing of Lee Kum Kee Sauce, Professor Shahbaz Khan, Director and Representative, UNESCO Regional Office for East Asia, and Daniel Shih, Chief Corporate Affairs Officer and General Counsel of Lee Kum Kee Group, officiate at the launching ceremony.

Использование еды в роли моста для содействия межкультурному взаимопониманию

На церемонии профессор Шахбаз Хан, директор и представитель Регионального бюро UNESCO в Восточной Азии, прокомментировал: «Кухня — это живое наследие, несущее в себе память, самобытность и эмоции. Она служит важнейшим связующим звеном между поколениями и играет критически важную роль для распространения культурной самобытности и устойчивого развития. Организация UNESCO особенно рада сотрудничать с компанией Lee Kum Kee, история которой тесно переплетается с кулинарным мастерством и повседневными кулинарными традициями разных поколений. Это сотрудничество демонстрирует, как государственно-частное партнерство может вносить значимый вклад в защиту культуры, когда в его основе лежат общие ценности, уважение к наследию и долгосрочная приверженность».

Professor Shahbaz Khan, Director and Representative of the UNESCO Regional Office for East Asia delivers speech at the launch ceremony.

Даниэль Шии, директор по корпоративным вопросам и главный юрисконсульт Lee Kum Kee Group, отметил: «С 1888 года компания Lee Kum Kee занимает место в центре кухонь, обеденных столов и повседневной жизни семей. Начав с одной ложки устричного соуса и став любимым продуктом в семьях по всему миру, мы поддерживаем не только постоянный вкус, но также чувство знакомого и чувство уверенности, сохраняя “память о вкусе”. Эта общая приверженность ценностям привела к значимому сотрудничеству компании Lee Kum Kee с UNESCO. Мы искренне благодарим UNESCO за укрепление этого моста культурного обмена с нами».

Daniel Chia Shih, Chief Corporate Affairs Officer and General Counsel of Lee Kum Kee Group delivers speech at the launch ceremony.

На мероприятии также выступили четыре приглашенных докладчика, которые поделились личными историями о еде и воспоминаниях, в том числе Вики Ченг (Vicky Cheng), исполнительный шеф-повар и владелец WING, одного из 50 лучших ресторанов мира; Ян Гуан (Yang Guang), кулинарный блоггер; Сяо Ян (Xiao Yang), писатель по вопросам культуры и литературы; и Сунь Голян (Sun Guoliang), представитель-хранитель кулинарных обычаев кухни Шаосина, нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян. В их рассказы вошли семейные рецепты нескольких поколений, вкусы, которые облегчают тоску по дому, и роль еды в культурной самобытности и личном исцелении, иллюстрируя основную идею проекта о том, что вкусы закрепляют эмоции.

The four guest speakers share their own flavour stories.

Долгосрочная приверженность сохранению памяти, наследия и связей

Еда — это первая линза, через которую люди начинают изучать мир, и один из самых непосредственных и искренних способов налаживания дружеских отношений и углубления взаимопонимания. На протяжении 138 лет компания Lee Kum Kee верит в связь между вкусом и человеческими отношениями, посвящая себя созданию исключительных азиатских кулинарных впечатлений для людей во всем мире. В рамках сотрудничества с UNESCO компания Lee Kum Kee стремится использовать вкус в качестве общего языка для содействия межкультурному диалогу, органично связанному с повседневной жизнью.

Проект «Forever Flavors Project» официально запущен. Мы искренне приглашаем людей по всему миру поделиться своими уникальными историями и внести лепту в создание архива вкусовых воспоминаний.