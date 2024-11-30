Компания «Мария» обеспечила кухонной мебелью школу №30 в Энгельсе

Образовательные учреждения Саратовской области продолжают получать от мебельной компании «Мария» комплекты кухонной мебели и оборудования. Аналогичные проекты компания «Мария» уже реализовала в Ярославской области, Ижевске и Москве.

Кухонная мебель изготовлена на основе индивидуального дизайн-проекта, учитывающего все особенности планировки. Производитель продолжает реализацию крупного благотворительного проекта, приуроченного к 25-летию со дня основания компании. Новую кухню получили возможность опробовать учащиеся школы № 30 им. П. М. Коваленко в Энгельсе. В образовательном учреждении особое внимание уделяется изучению предметов художественно-эстетического цикла и максимальной самореализации каждого ребенка.

Современная бытовая техника, которой оборудованы кухни, создана словенской компанией Gorenje. В комплект бытовой техники для кухни вошли холодильник, варочная панель, встраиваемый духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка. Отличительными чертами продукции являются функциональность, высокая мощность, интуитивно понятное управление, яркий современный дизайн, высокое качество.