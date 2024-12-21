Компания «Мария» создала кухню по индивидуальному дизайн-проекту для школы №20 в Энгельсе

Компания «Мария» сообщила подробности реализации масштабного благотворительного проекта, приуроченного к 25-летию со дня ее основания.

Новую кухню получили возможность опробовать учащиеся школы № 20 им. М. И. Кулькиной в Энгельсе. В учебном заведении функционируют собственный музей и кулинарный клуб, физкультурно-оздоровительный центр. Ранее компания уже реализовала подобные проекты в Саратовской и Ярославской областях, Москве и Ижевске.

Современная бытовая техника, которой оборудованы кухни, создана словенской компанией Gorenje.

Кухонная мебель изготовлена на основе индивидуального дизайн-проекта, учитывающего все особенности планировки.

В существующее помещение органично вписалась лаконичная модель Tokyo из коллекции «Мария Стандарт». Достаточно несложным является уход за практичными и немаркими фасадами из ДСП с меламиновым покрытием цвета «слоновая кость».