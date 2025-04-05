Компания Shanghai Electric подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве на сумму более 3,637 млрд юаней на выставке Hannover Messe 2025 

На выставке Hannover Messe 2025 компания Shanghai Electric объявила о подписании соглашений о стратегическом сотрудничестве на общую сумму 3,637 млрд юаней с предприятиями из более чем 10 стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Египет и Замбию. Это сотрудничество сосредоточено на достижении технологических прорывов и разработке сценариев промышленного применения по трем основным направлениям: экологически чистые и низкоуглеродные решения, интеллектуальная инфраструктура и высокотехнологичное производство с акцентом на ветроэнергетику, солнечную энергетику, хранение энергии, аэрокосмическое производство и промышленные компоненты.

«Компания Shanghai Electric превращается из традиционного производственного предприятия в поставщика экологичных интеллектуальных систем. Эти соглашения отражают общее представление глобальных партнеров о взаимодополняющих сильных сторонах и интегрированных инновациях. Это развитие сотрудничества подчеркивает нашу коллективную решимость преодолевать трудности глобального зеленого перехода», — сказал Ван Дэюань (Wang Deyuan), заместитель управляющего директора Shanghai Electric Group.

На выставке компания Shanghai Electric представила более 20 передовых технологий, включая решения автоматизации для аэрокосмического сектора, системы производства транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и решения для индустриальных парков с нулевым уровнем выбросов углерода. Внимание привлекли три флагманских продукта.

Интеллектуальный фотоэлектрический модуль Thinker : фотоэлектрическое решение следующего поколения, интегрированное с оптимизацией на основе ИИ в режиме реального времени для максимальной выработки энергии.

: фотоэлектрическое решение следующего поколения, интегрированное с оптимизацией на основе ИИ в режиме реального времени для максимальной выработки энергии. Водородный электролизер кубометрового уровня типа I следующего поколения : основанный на независимо разработанной высокопроизводительной технологии композитных мембран, он может достигать технологических преимуществ, таких как высокая выработка водорода, высокая энергоэффективность, а также простота эксплуатации и обслуживания.

: основанный на независимо разработанной высокопроизводительной технологии композитных мембран, он может достигать технологических преимуществ, таких как высокая выработка водорода, высокая энергоэффективность, а также простота эксплуатации и обслуживания. Система преобразования морской воды или сточных вод в водород производительностью 50 н.м³/ч: инновационная разработка электролизной технологии производства водорода, подходящей для прямого связывания морской воды и сточных вод, которая может обеспечить высокую эффективность и высокую устойчивость электролизного производства водорода при различном качестве воды, и все показатели высочайшего уровня были достигнуты в Китае.

Через свою дочернюю компанию BROETJE Automation, мирового лидера в области сложных сборочных систем, Shanghai Electric представила революционную мобильную роботизированную платформу Snowflake. В этой системе сочетаются гибкие промышленные роботы и транспортные средства с автономным управлением (AGV), обеспечивая динамическое распределение ресурсов, высокую точность обработки тяжелых грузов, а также целостное переключение ручного и автоматического управления. Эта платформа решает критические проблемы отрасли, такие как нехватка рабочей силы, волатильность цепочек поставок и спрос на гибкие парадигмы производства.

Поддержка революции NEV

Предлагаемые компанией Shanghai Electric решения NEV охватывают полный жизненный цикл литиевых батарей, от производства элементов до сборки модулей/блоков. Основные предложения:

Высоковольтный промышленный воздушный компрессор под напряжение 900 В пост. тока со сверхшироким рабочим диапазоном и высокой надежностью.

со сверхшироким рабочим диапазоном и высокой надежностью. Модульные системы терморегулирования с использованием хладагента R290 (пропан) , уделяющие приоритетное внимание устойчивости и эффективности.

, уделяющие приоритетное внимание устойчивости и эффективности. Два высокоэффективных компрессора с переменной частотой, предназначенные для использования в рекреационных транспортных средствах.

Промышленные экосистемы с нулевым балансом выбросов углерода

Предлагаемое компанией комплексное решение для индустриальных парков с нулевым балансом выбросов углерода сочетает ветровые, солнечные, водородные, интеллектуальные двигатели и алгоритмы ИИ для обеспечения комплексной декарбонизации промышленных центров. Эта система, успешно развернутая в нескольких знаковых проектах, демонстрирует опыт и знания компании Shanghai Electric в области комплексных решений для устойчивого развития.