Компания T.D. Williamson объявила о стратегических инвестициях фондов Apollo Funds 

Компания T.D. Williamson («TDW»), мировой лидер технологий и услуг в области трубопроводной инфраструктуры, объявила о стратегических инвестициях фондов, управляемых компанией Apollo. Базирующаяся в Хьюстоне частная инвестиционная фирма SCF Partners, специализирующаяся на инвестициях в энергетические и инфраструктурные услуги, которая приобрела компанию TDW в июне 2022 года, сохранит контрольный пакет акций.

Компания TDW является лидером отрасли технического обслуживания и обеспечения целостности трубопроводов уже более 100 лет. Компания предлагает комплексный пакет решений для технического обслуживания и оптимизации активов, которые повышают безопасность, надежность и производительность трубопроводной инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла. Компания TDW владеет более чем 500 зарегистрированными патентами, включая инновации в области передовой изоляции, интегрированной очистки скребками, оценки целостности и ремонта в составе системы, развернутые на конечных рынках инфраструктуры и коммунальных услуг.

Боб МакГрю (Bob McGrew), генеральный директор TDW, сказал: «В компании TDW мы стремимся предлагать лучшие в своем классе технически выдающиеся решения для удовлетворения растущих потребностей операторов критически важной трубопроводной инфраструктуры. Эта инвестиция фондов Apollo Funds, наряду с нашими существующими отношениями с фирмой SCF Partners, знаменует важную веху в нашей истории, поскольку мы продолжаем инвестировать в удовлетворение потребностей наших клиентов за счет инноваций и расширения нашего глобального охвата».

Скотт Браунинг (Scott Browning), партнер в компании Apollo, сказал: «Компания TDW имеет давнюю историю инноваций и обслуживания клиентов из всех звеньев цепочки создания стоимости в трубопроводной отрасли. Мы будем рады поддержать руководство компании TDW и фирмы SCF для ускорения стратегических инициатив развития, которые способствуют безопасности, надежности и эффективности энергетической инфраструктуры, чтобы помочь удовлетворению глобальных тенденций спроса на энергию».

«Уже более века компания TDW лидирует в области обеспечения целостности трубопроводов и инноваций, — прокомментировал Девияни Мисра-Годвин (Deviyani Misra-Godwin), управляющий директор SCF. — На протяжении последних трех лет мы наблюдали огромный рост компании, ее коллектив расширял портфель технологий и продуктов, углублял отношения с клиентами, сохраняя лидерство компании в области безопасности и операционного совершенства. Мы гордимся тем, что продолжаем работать с командой мирового класса компании TDW, и рады приветствовать фонды Apollo Funds в качестве стратегического партнера в наступающей очередной главе роста».

Консультантом компаний TDW и SCF Partners является фирма Vinson & Elkins LLP, а консультантом фондов Apollo Funds является фирма Kirkland & Ellis LLP.