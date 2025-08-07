Компания Thyseed предложит семьям в Юго-Восточной Азии более безопасные решения для кормления младенцев, основанные на медицинских технологиях 

Компания Thyseed, известная во всем мире как производитель товаров для ухода за младенцами, объявила о планах предложить свои сертифицированные, безопасные решения премиум-класса для кормления младенцев семьям в Юго-Восточной Азии в 2025 году. Опираясь на присутствие в Соединенных Штатах, России и материковом Китае, Thyseed стремится распространять свои передовые стандарты безопасности на новые рынки.

С момента своего основания Thyseed последовательно проводит курс на обеспечение безопасности детей, начиная с их первого контакта с принадлежностями для кормления, стремясь изменить подходы к безопасному кормлению младенцев на основе глубокого понимания интересов потребителей и новаторского сотрудничества с международно признанными специалистами в области материаловедения. Каждый продукт компании воплощает философию Thyseed Design From Love (Создано с любвью), утверждая бренд в качестве авторитетного новатора в области детских товаров премиум-класса во всем мире.

Философия Design From Love (Создано с любвью) компании Thyseed пронизывает все аспекты существования бренда. Забота, возведенная в принцип, проявляется в пристальном внимании к безопасности и убежденности в том, что «на раннем этапе развития важен каждый контакт». Thyseed превосходит мировые стандарты безопасности, применяя комплексную систему обеспечения безопасности, от сырья до готовой продукции. Все сырье проверяется на безопасность, производственные помещения отвечают медицинским стандартам чистоты, а готовая продукция проходит более 40 строгих испытаний SGS и других авторитетных агентств, чтобы гарантировать отсутствие вредных веществ. Концепция бренда также отражает глубокое уважение к процессам раннего развития детского организма. Дизайнеры Thyseed тщательно разрабатывают каждое изделие с учетом специфических потребностей малышей в возрасте от 0 до 3 лет, включая такие факторы, как особенности глотания, развитие захвата и орально-моторное развитие, избегая в дизайне лишних деталей и поддерживая естественные инстинкты кормления.

Thyseed объединяет свои усилия с ведущими поставщиками материалов в целях обеспечения максимальной безопасности изделий, в непосредственный контакт с которыми вступает малыш. В партнерстве с немецким концерном BASF компания разработала специальный материал PPSU для производства детской посуды. Он сохраняет прочность даже после многократной стерилизации при температуре 180° C, обладает высокой ударопрочностью и прозрачностью и отвечает самым строгим требованиям безопасности таких организаций, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA) и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EU EFSA), предотвращая выделение в пищу вредных веществ.

Thyseed также сотрудничает с немецкой компанией WACKER при создании специального жидкого медицинского силикона для сосок. Этот материал прошел 3000 испытаний на эластичность, гарантирующих сохранение мягкости, сходства с естественным грудным вскармливанием и низкого содержания примесей, и сертифицирован швейцарской компанией SGS для обеспечения безопасного кормления. Это сотрудничество выходит за рамки простого поиска поставщиков, поскольку его участники совместно разрабатывают строгие правила безопасности и использования материалов для детских товаров.

Ставя во главу угла бескомпромиссную безопасность, компания Thyseed разработала комплексную систему кормления для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Серия детских бутылочек Thyseed Transition предлагает два варианта исполнения: из медицинского полифенилсульфона (PPSU) и силикона. Каждая модель усовершенствована благодаря дизайну соски, напоминающему грудь, который адаптируется к стилю сосания ребенка. Полный спектр решений, включая бутылочки, обучающие поильники, посуду и пустышки, опирается на подход к разработке продукции, основанный на применении высококачественных материалов и научно обоснованных принципов проектирования, обеспечивая безопасность, соответствующую этапу развития ребенка.

Двигаясь вперед, Thyseed продолжит курс на обеспечение безопасности продукции для детей раннего возраста во всем мире за счет инноваций, основанных на заботе и научно обоснованном качестве.