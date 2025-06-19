Компания Vantage примет участие в выставке Money Expo Colombia 2025

Vantage Markets с гордостью объявляет о своем участии в качестве главного экспонента на предстоящей выставке Money Expo Colombia 2025, одном из самых ожидаемых финансовых мероприятий Латинской Америки. Уже во второй раз проводимое мероприятие соберет от 5 000 до 7 000 посетителей в течение двух дней 25-26 июня в конференц-центре Ágora в Боготе.

В рамках своей постоянной приверженности инновациям, Vantage представит на мероприятии самый крупный стенд, объединив стенды 11 и 18 в единое интерактивное пространство. Такое расширенное участие отражает стремление компании обеспечить посетителей максимально насыщенным и информативным выставочным опытом.

Посетители смогут посетить экспертные сессии от трех специалистов Vantage. На главной сцене Алехандро Зельникер, специалист по партнерским программам, представит своевременную презентацию под названием: “Когда вы зарабатываете больше? Инвестирование в период рыночного хаоса или затишья?”. Его выступление будет посвящено психологии трейдинга, рыночным циклам и распространенным подходам к управлению портфелем в периоды волатильности.

На панельной дискуссии Родриго Мартинес, руководитель отдела развития бизнеса, примет участие в обсуждении темы: “Инструментарий брокера: что должен знать каждый трейдер и инвестор”. Родриго поделится экспертным взглядом на развивающийся набор инструментов, которые брокеры предлагают трейдерам – от технологической инфраструктуры до аналитики и инноваций в обслуживании клиентов.

Завершая программу, Хулио Васкес, менеджер по развитию бизнеса, выступит на панельной дискуссии “Мастерство управления рисками: стратегии устойчивости в непредсказуемых рынках”. В условиях, когда волатильность стала новой нормой, Хулио представит свой подход к идентификации, количественной оценке и управлению рисками across различных классов активов.

Марк Деспальер, генеральный директор Vantage Markets, поделился мыслями перед мероприятием:

«Латинская Америка — один из самых динамичных и быстрорастущих регионов в сфере финансовых инноваций, и Money Expo Colombia предоставляет ценную платформу для взаимодействия с участниками отрасли по всему региону. Для Vantage большая честь иметь значительное присутствие на выставке — это отражает нашу постоянную приверженность поддержке финансового сообщества в рамках индустрии».

Поскольку мероприятие занимает второе место по масштабу в серии Money Expo LATAM после Money Expo Mexico, расширенный стенд Vantage и экспертные сессии компании станут одними из ключевых элементов саммита.

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О Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный брокер CFD, предоставляющий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD), включая Forex, товарные рынки, индексы, акции, ETF и облигации.

Имея более 15 лет опыта на рынке, Vantage выходит за рамки обычного брокера, предлагая надежную торговую платформу, отмеченное наградами мобильное приложение и удобную торговую платформу, которая предоставляет клиентам доступ к торговым возможностям.

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