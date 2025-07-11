Компания Westwell продемонстрировала свои решения в логистическом парке Logicor Garonor Park в Париже 

Компания Westwell, работающая в сфере логистики с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), представила свои комплексные интеллектуальные и экологичные логистические решения на специализированной демонстрации инноваций в логистическом парке Logicor Garonor Park в Париже.

Компания Logicor, которая владеет объектами логистической недвижимости в Европе и управляет ими, предоставила для этого проекта площадь 1200 кв. метров в своем парижском логистическом парке. Логистический парк Garonor в первую очередь предназначен для ряда клиентов Logicor, деятельность которых ориентирована на дистрибуцию и цепочку поставок поблизости от центра Парижа.

Флагманский продукт компании Westwell — это автономный электрический грузовик Q-Truck без кабины, специально разработанный для сценариев использования в замкнутых пространствах, в котором сочетаются ИИ-камеры, лидар и передовые датчики для восприятия, позиционирования, принятия решений и управления. С максимальным пробегом без подзарядки 150 километров и максимальной массой буксируемого груза 75 тонн грузовик Q-Truck поддерживает высокоэффективные транспортные операции в режиме 24/7. Каждый грузовик Q-Truck, работающий на экологически чистой энергии, сокращает выбросы CO2 на 50 тонн в год, внося значительный вклад в экологическую устойчивость. Грузовик Q-Truck уже широко используется в разных странах и регионах, включая Великобританию, ОАЭ, Таиланд, Малайзию, Египет, Мексику и т. д.

Кроме того, для удовлетворения потребностей клиентов на разных этапах трансформации компания Westwell разработала E-Truck, модернизируемый интеллектуальный грузовик большой грузоподъемности на новых источниках энергии. Это инновационное транспортное средство поддерживает гибкое переключение между автономным и ручным режимом управления, предоставляя клиентам экономичную и эффективную возможность внедрения автономного управления в собственном темпе.

Для сценариев логистики на заводах и складах компания Westwell представила Wellbot, интеллектуального логистического робота, предназначенного для точной сортировки, обработки грузов и интеллектуального управления складом. Используя мультисенсорную технологию и большие модели ИИ, робот Wellbot обеспечивает точную идентификацию грузов, автономную навигацию и эффективную координацию с грузовиками Q-Truck, оптимизируя весь рабочий процесс транспортировки грузов «грузовик — погрузка-разгрузка —склад» и значительно повышая операционную эффективность на местах.

Основываясь на многолетнем опыте работы в разных сценариях, компания Westwell использует потенциал данных цепочки поставок для реализации более высокой коммерческой ценности. Передовая интеллектуальная и сетевая логистическая платформа Loopo, разработанная компанией Westwell, специально спроектирована для трансформации мультимодальных транспортных операций в условиях складов и логистических парков. Построенная на основе передовой технологии автономного управления, платформа Loopo предоставляет всеобъемлющее решение, целостно интегрируя интеллектуальные погрузочно-разгрузочные платформы, автоматизированные системы складирования, системы управления транспортировкой (TMS), системы управления складом (WMS), прогнозные системы управления транспортировкой (PTMS) и передовые системы управления дорожным движением.

Компания объявила о реализации подтверждения концепции в логистическом парке Garonor Park в рамках инновационной демонстрационной зоны. В будущем Westwell проведет дальнейшую техническую проверку и приложит совместные усилия с компанией Logicor с целью ускорения продвижения на рынке для предоставления индивидуальных, эффективных и экологичных интеллектуальных логистических услуг, адаптированных под европейских клиентов.

Кей Янг (Kay Yang), генеральный директор Westwell Holdings (Hong Kong) Limited, заявил: «Это сотрудничество с компанией Logicor знаменует важную веху на пути глобального коммерческого внедрения решений Westwell. Используя эту новую глобальную инновационную платформу, мы стремимся ускорить коммерциализацию наших решений на глобальных рынках и расширить наши глобальные возможности обслуживания и поддержки клиентов».

Лоран Дюбо (Laurent Dubos), менеджер Logicor по Франции, прокомментировал: «Мы рады поддержать компанию Westwell, предлагая пространство, где будут испытываться и демонстрироваться инновационные программы, которые принесут пользу нашим клиентам и их ориентации на улучшение воздействия на окружающую среду».

На сегодняшний день компания Westwell обслуживает более 200 клиентов в 28 странах и регионах по всему миру, включая морские порты, грузовые терминалы аэропортов, производственные центры, железнодорожную логистику, трансграничные перевозки и другие логистические сценарии, и будет продолжать посвящать свое время и энергию развитию интеллектуальных зеленых технологий, предлагая больше инноваций и обеспечивая повышение ценности для пользователей интеллектуальной крупномасштабной логистики по всему миру.

Компания Logicor — это ведущий владелец, управляющий и застройщик на рынке европейской логистической недвижимости. По состоянию на декабрь 2024 года портфель недвижимости компании включает более 19 млн кв. метров складских площадей в главных транспортных узлах и вблизи крупных населенных пунктов, что позволяет ей поддерживать более 2000 клиентов.