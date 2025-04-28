Компания Yutong Bus будет высаживать одно дерево на каждый вводимый в эксплуатацию автобус в рамках инициативы Net Zero Forest  

Мир
28 апреля 2025

Компания Yutong Bus, производитель коммерческого транспорта из Азии, объявила о знаковом достижении в рамках своей инициативы Net Zero Forest в период торжественных мероприятий в честь Всемирного дня Земли 2025 года. В рамках своей долгосрочной стратегии устойчивого развития и структуры корпоративной социальной ответственности (CSR) на основе принципов экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) компания Yutong обязуется высаживать по одному дереву на каждый автобус, добавляемый в автопарк, создавая осязаемую связь между коммерческим успехом и охраной окружающей среды. Опираясь на свои достижения 2024 года, в котором было высажено более 36 000 деревьев в таких регионах, как Китай, Чили и Великобритания, компания стремится масштабировать усилия по восстановлению лесов до 47 000 деревьев в 2025 году, с десятилетней дорожной картой глобального расширения.

Yutong teams up with global customers, media representatives and volunteers to plant drought-resistant Haloxylon ammodendron trees in Minqin Desert, China

Инициатива Net Zero Forest направлена на решение проблемы изменения климата с помощью модели двойной углеродной цели (Double Carbon): ускорение внедрения автобусов с нулевым уровнем выбросов при одновременном восстановлении экосистем посредством стратегического лесонасаждения. Связывая каждую продажу транспортного средства с прямыми экологическими действиями, компания Yutong формирует прозрачную, устойчивую цепочку создания стоимости, которая привлекает клиентов, партнеров и сообщества к коллективным усилиям по борьбе с изменением климата.

«Устойчивое развитие — это не просто цель для компании Yutong. Это заложено в нашу ДНК посредством нашего корпоративного принципа “Экологичное мышление, экологичное движение”, — сказал Джейсон Хуанг (Jason Huang), глобальный директор бренда Yutong Bus. — Связывание каждого автобуса, выпускаемого на дорогу, с ощутимым экологическим воздействием позволяет нам визуализировать путь от производства транспортных средств до сокращения выбросов углерода».

Haloxylon ammodendron trees combat desertification through drought resistance and sand stabilization

Кампания 2025 года будет сосредоточена на регионах, которые сталкиваются с неотложными экологическими проблемами, предлагая индивидуальные решения для удовлетворения местных потребностей. Каждый проект поддерживается альянсом Yutong TEAM ZERO Alliance — коалицией, состоящей из более чем 40 глобальных операторов автобусов на новых источниках энергии, приверженных достижению углеродной нейтральности. В основе успеха программы лежат следующие ключевые инновации.

  • Модель двойной углеродной цели: сочетание экологически чистого транспорта с лесонасаждением для снижения зависимости от ископаемого топлива и расширения естественных поглотителей углерода.
  • Долгосрочное обязательство: 10-летняя дорожная карта высадки миллионов деревьев по всему миру, обеспечивающая долгосрочное экологическое и социальное воздействие.
  • Технологичная подотчетность: цифровые инструменты, такие как отслеживание углеродного следа, количественно оценивают сокращение выбросов, обеспечивая оптимизацию на основе данных.
The Haloxylon ammodendron forest planted by Yutong in Minqin, China. To date, Yutong has planted over 31,000 Haloxylon ammodendron trees

Непоколебимая приверженность компании Yutong экологическому лидерству подпитывает ее миссию, направленную на принципиальное изменение мирового общественного транспорта путем декарбонизации и долговечного устойчивого развития. С 2021 года компания Yutong выступает в поддержку глобальных климатических действий. На конференции COP26 она продемонстрировала решения общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов для Великобритании. В 2023 году ее электрический автобус E12 прошел двойную сертификацию британских организаций Zemo Partnership и UTAC, подтвердив соответствие европейским стандартам энергоэффективности и выбросов углерода. Неделя зеленой мобильности 2024 года в Австралии дополнительно активизировала внимание общества к низкоуглеродному пригородному транспорту.

Инициатива Net Zero Forest опирается на это наследие. С момента пилотного проекта в 2024 году программа принесла пользу на местном уровне, остановив опустынивание в провинции Ганьсу, оживив городские экосистемы в Великобритании и восстанавливая в Чили леса, пострадавшие от изменения климата. Помимо экологической пользы, эта инициатива стимулирует создание экологичных рабочих мест, поддерживает политику электрификации общественного транспорта и укрепляет репутацию компании Yutong как новатора в области устойчивого развития.

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