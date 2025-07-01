Компания Yutong представила электрический междугородний автобус нового поколения IC12E на саммите UITP Summit Hamburg 2025   

Компания Yutong Bus, глобальный производитель коммерческого транспорта, продемонстрировала инновации в области зеленого общественного транспорта под девизом «Think Eco, Move Green» на саммите UITP Summit 2025, прошедшем в Германии. Были представлены флагманские модели — электрический междугородний автобус IC12E и городской автобус премиум-класса U12.

Автобус Yutong IC12E был специально разработан и произведен для европейского рынка междугородних перевозок. Его преимущества заключаются в большой дальности хода, высокой мощности, большой емкости и превосходном качестве.

19 июня началось полномасштабное испытание IC12E в четырех европейских странах: стартовав в Гамбурге, Германия, маршрут проходил через Копенгаген, Дания, и Гётеборг, Швеция, и в конечном итоге завершился в Осло, Норвегия. На данном маршруте были протестированы различные дорожные условия, включая городские улицы, автомагистрали, мосты, береговые линии и пандусы, тем самым давая возможность в полной мере продемонстрировать исключительную производительность и адаптивность IC12E к различным условиям. Данные испытаний показывают, что на расстоянии 1 272 км при среднем энергопотреблении всего 0,7 кВтч/км (при неполной нагрузке), автобус продемонстрировал исключительное лидерство в технологии новой энергии.

Во время испытания IC12E успешно прошел тест на дальность хода — 510 км — между Германией и Данией, при этом SOC снизился с 99 до 31 %, и еще остался запас хода в 170 км. В тесте на эффективность зарядки SOC вырос с 13 до 99 % всего за 1 час 40 минут при зарядке одним пистолетом. На участках с непрерывным подъемом в Норвегии IC12E продемонстрировал высокую энергоэффективность со способностью преодолевать подъемы в 20 %.

Модель U12, получившая награду Busworld Design Label, оснащена 12-метровым кузовом, способным перевозить до 95 пассажиров, а также высокопрочной, надежной конструкцией по типу «замкнутого кольца» и системой безопасности аккумулятора YESS, сочетающей в себе безопасность, эффективность, удобство и интеллектуальное управление.