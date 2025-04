Концепция компании ChangAn «Вместе к умному будущему» на Auto Shanghai 2025 отражает трехвекторную стратегию развития мобильности в мире 

23 апреля на автосалоне Auto Shanghai 2025 компания ChangAn Automobile, занимающаяся интеллектуальными технологиями низкоуглеродного транспорта, представила свою концепцию «Вместе к умному будущему» (Together for a Smarter World), объединяющую три ключевые инициативы — «Миссия Шангри-Ла» (Mission of Shangri-La), План «Дубхе 2.0» (Dubhe 2.0 Plan) и План «Бескрайний океан» (Vast Ocean Plan) — и знаменующую собой новый этап усилий Компании в области новых источников энергии, интеллектуальных технологий и глобальной экспансии.

Г-н Чжу Хуажун (Zhu Huarong), председатель правления ChangAn Automobile, прокомментировал это так: «Автомобильная промышленность вступает во «вторую половину интеллектуальной эры», где успех будет определяться лидерством в области интеллектуальных технологий, глобализации и диверсификации энергетики — трех основных векторов деятельности компании ChangAn. В условиях меняющейся ситуации мы сохраним приверженность нашей стратегии устойчивого и смелого прогресса, превращаясь в лидера по развитию интеллектуальных технологий низкоуглеродного транспорта».

Проект Shangri-La Mission компании ChangAn по созданию транспортных средств на новых источниках энергии стремительно продвигается вперед. Для удовлетворения потребностей различных клиентов на огромном мировом рынке Компания создала бренды электромобилей AVATR, DEEPAL и CHANG-AN и к настоящему времени выпустила 22 модели автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Среди более чем 400 революционных достижений в ключевых областях технологий «трех электрических систем» — аккумуляторных батарей, двигателей и электрического управления — следует упомянуть батарею Golden Shield с быстрой зарядкой 5C, сокращающую до 10 минут время подзарядки с 30% до 80%, и интеллектуальную систему отключения питания. Новая интегрированная силовая установка BlueCore 3.0 представляет инновационную технологию увеличения запаса хода. Кроме того, система электропривода с двумя двигателями в подключаемых гибридах обеспечивает плавное переключение между гибридным режимом и режимом с увеличением запаса хода. ChangAn сотрудничает с CATL в области разработки твердотельных аккумуляторов и переработки аккумуляторных батарей, укрепляя экосистему новых источников энергии.

В рамках разработанного ChangAn плана Dubhe 2.0 по внедрению интеллектуальных технологий сформирована команда из 5000 специалистов в области НИОКР. В 2020 году вся линейка продуктов Компании на 100% была оснащена интеллектуальным подключением; было представлено более 20 передовых технологий, включая систему помощи водителю Intelligent TS Drive, интеллектуальную кабину Intelligent TY Cockpit и интеллектуальное шасси Intelligent TH Chassis, а также такие технологии, как разворот на месте на 360 градусов и автономная парковка по принципу маятника. Система интеллектуального вождения Intelligent TS Drive CHANG-AN, созданная на платформе CHANG-AN SDA, позволяет избежать столкновений в темное время суток и в непогоду, а также обеспечивает первоклассное ночное видение. ChangAn также установила стратегические партнерские отношения с ведущими технологическими компаниями, интегрировав ресурсы мирового уровня для разработки новых брендов электротранспорта.

ChangAn ускорила реализацию плана Vast Ocean: в 2024 году объем международных продаж превысил 536.000 штук, что обеспечило Компании место в тройке лидеров отрасли. ChangAn расширила свою географию, открыв шесть дочерних компаний в Таиланде, Мексике и Германии, а также девять заводов по производству комплектов для сборки автомобилей. Первая международная производственная база Компании по выпуску автомобилей на новых источниках энергии — ChangAn Auto Thailand Factory — вскоре начнет свою работу. С момента запуска плана Vast Ocean в 2023 году Компания провела 22 региональные конференции по продвижению бренда, вышла на 11 новых рынков и открыла 750 новых каналов сбыта, в результате чего ее общее количество точек продаж во всем мире превысило 9.000.

Реализуя свою трехвекторную стратегию, компания ChangAn ведет автомобильную промышленность в новую эру интеллектуального низкоуглеродного транспорта, опирающуюся на глобальное видение, передовые технологии и концепцию устойчивого развития.