Конфликт наследников Гуленко привел к уголовному делу о вымогательстве

В Краснодарском крае уже пол года следственной частью МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении Ковалюка М.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Напомню, что ранее ряд СМИ 14.03.2025 разместили информацию о том, что Ковалюк вымогал денежные средства в размере 500 000 000 рублей у Гуленко О.А.

Так, для прояснения ситуации вокруг уголовного дела к нам обратилась Тричева Р.Г. и. Гуленко Я.А.

Они пояснили, что история не нова и ей уже 4 года. Так, они сообщили, что Гуленко О.А. и Гуленко Я.А. унаследовали имущество своего отца в силу закона, однако старший брат – Гуленко О.А. отказался делиться с несовершеннолетним братом и предложил его матери Тричевой Р.Г. ежегодно платить им 1 миллион рублей, что составляет 0,02% от имущественной массы унаследованной от отца. Сам же старший брат сказал, что все имущество взамен он оставит себе. От такого предложения они, ожидаемо, отказались и тогда старший брат сказал, что в таком случае он лишит их всего. И не соврал.

Гостиница “Русь”

Он спустя год после смерти отца подал исковое заявление об оспаривании биологического отцовства своего младшего брата. Не имея финансовой возможности судиться, они обратились к Ковалюку М.А. Который согласился помочь им, предоставив им юридическую защиту путем оплаты услуг адвокатов, юристов и аудиторов на протяжении 4 лет. Суд первой инстанции в 2021 году обоснованно указал старшему брату, что он не имеет права подавать подобного заявления. К этому решению мы вернемся спустя 4 года.

Гостиница “София” в Новороссийске

Старший брат отправился обжаловать данное решение в апелляционную инстанцию. Суд назначил по его ходатайству генетическую экспертизу, которая подтвердила родство братьев. Но и это не устроило старшего брата и он опять опротестовал экспертизу. Тогда суд назначил еще одну экспертизу, которая уже устроила его, показав отсутствие родства между ним и старшим братом. Как только старший брат это увидел, то он тут же направил младшему брату и его матери требование о выселении из унаследованного ими дома, а также о возврате унаследованного автомобиля и денежных средств.

Но Ковалюк М.А., Тричева Р.Г. и Гуленко Я.А. не сдались и попросили сотрудников следственного комитета Краснодарского края и Ростовской области разобраться и дать оценку экспертизе. Так параллельно двумя отделами следственного комитета в разных субъектах России проведены две экспертизы в двух независимых государственных учреждениях, которые выявили подложность второй экспертизы и подтвердили родство Гуленко О.А. и Гуленко Я.А. Таким образом три экспертизы уже на стороне младшего брата и лишь одна на стороне старшего. «Тогда адвокаты, которых привлек Ковалюк М.А. в наших интересах» – поясняет Гуленко Я.А. обратились с ходатайством в Центральное Бюро СМЭ России с ходатайством о проведении экспертизы, чтобы поставить точку в этом споре раз и навсегда. И их ходатайство было удовлетворено. «И так, спустя 4 года Ковалюку М.А. удалось помочь нам и восстановить права моего сына на наследство отца. Высшее экспертное учреждение России подтвердило родство Гуленко О.А. и Гуленко Я.А. и суду Краснодарского края не осталось ничего кроме как отказать в удовлетворении иска Гуленко О.А. и утвердить решение первой инстанции» – поясняет Тричева Р.Г.

«Но к тому, что произошло дальше мы готовы не были» – пояснил Гуленко Я.А. редакции. «Гуленко О.А. узнав о том, что экспертиза не в его пользу решил подставить нашего защитника Ковалюка М.А. Он вызвал его на встречу и под предлогом заключить мировое соглашение со мной предложил разделить имущество. Он не знал, что мы подозревали провокации со стороны Олега и дабы избежать их заключили договор о представлении моих интересов с Ковалюком М.А. Так в ходе переговоров Гуленко О.А. ввел в заблуждение Ковалюка М.А., сказав, что он хочет отдать, то что по праву принадлежит мне, а также в счет распределения в его сторону большей части имущества он предложил мне выплатить денежную компенсацию в размере 300 миллионов рублей, а после того как Ковалюк М.А., посоветовавшись с нами отказал ему, то увеличил сумму до 500 000 000 рублей. Так, он усыпил нашу бдительность и мы согласились. Ковалюк М.А. согласовывал с нами предложение Олега и мы с мамой согласились. Тогда Олег попросил Ковалюка М.А. прибыть к нему в гостиницу София и помочь ему перевезти денежные средства в ПАО «СБЕР», где мы должны были положить деньги на мой расчетный счет и подписать предварительное мировое соглашение, которое впоследствии должно было быть утверждено судом. Так, в обозначенный день Ковалюк М.А. поехал к Олегу в гостиницу, а мы с мамой ждали звонка, чтобы поехать в ПАО «СБЕР». Однако, примерно в 17 часов маме позвонил Ковалюк М.А. и попросил приехать в гостиницу София, что мы и сделали. Там нас ожидали сотрудники ФСБ, которые задержали Ковалюка М.А. за вымогательство у Гуленко О.А. денежных средств. Мы с мамой пояснили, что Ковалюк М.А. ничего не вымогал у Гуленко О.А. а помогал мне вернуть мое имущество, однако, это никого не остановило и в отношении Ковалюка М.А. возбудили уголовное дело и поместили его в СИЗО. Нам же с мамой теперь приходится скрываться, так как мы опасаемся, что Гуленко О.А. ввел в заблуждение и сотрудников правоохранительных органов и они могут задержать и нас по данному уголовному делу в связи с чем нам приходится скрываться, а Гуленко О.А. все так же незаконно продолжает распоряжаться моей долей в имуществе, понимая, что защищать нас больше некому».