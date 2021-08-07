Конкурс «Пой в душе-2021» даст шанс талантливым музыкантам

Долгожданный конкурс «Пой в душе-2021» в этом году стал еще масштабнее. Поиск талантов организаторы ведут не только среди исполнителей-вокалистов, но и среди музыкантов. Для того, чтобы принять в нем участие и получить путевку на большую сцену, до 30 сентября необходимо снять кавер на любую песню, в любом стиле и жанре, и отправить его на сайт пойвдуше.рф. Композиция, представленная музыкантами, может быть без слов, главное – ваш дар и запоминающееся исполнение. Победители конкурса получат классные призы, одним из самых ценных станет возможность совместного творчества с одним из самых титулованных поэтов России Михаилом Гуцериевым. Конкурс проводится при поддержке радиостанции «Русский Хит», дополнительную информацию можно найти на официальных аккаунтах конкурса «Пой в дуще-2021» в социальных сетях, там же размещаются новости и публикуются ответы на вопросы участников.