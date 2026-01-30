Конкурс профессионального мастерства стал частью кадровой работы предприятия ООО «НМЗ»

Шинный комплекс KAMA TYRES подвёл итоги конкурса профессионального мастерства среди электромехаников, который прошёл в цехе обслуживания сборочного производства ООО «Нижнекамский механический завод» (НМЗ).

Конкурс профессионального мастерства стал частью системной работы по развитию и поддержке рабочих профессий на предприятиях Шинного комплекса. Его цель — повышение уровня квалификации персонала, укрепление культуры безопасного труда и обмен практическим опытом между специалистами.

Участники конкурса прошли два этапа — теоретический и практический. В ходе испытаний электромеханики продемонстрировали знание оборудования и технологических процессов, умение оперативно принимать решения в рабочих ситуациях, точность выполнения операций, а также соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Жюри оценивало не только итоговый результат, но и последовательность действий, аккуратность и соблюдение установленных регламентов.

По итогам конкурса победителем стал Инсаф Шигапов. Второе место занял Арсений Кузьмин, третье — Булат Илалов. В Шинном комплексе KAMA TYRES отметили, что все участники показали достойный уровень подготовки и ответственное отношение к своей работе.

Проведение подобных конкурсов позволяет выявлять профессиональные ориентиры, поддерживать мотивацию сотрудников и формировать кадровый резерв предприятия. Такие мероприятия способствуют укреплению преемственности опыта и развитию производственных компетенций внутри коллектива.

Конкурс завершился торжественной церемонией награждения, в ходе которой победителям и призёрам были вручены дипломы.