Конкурс вопросов к Экономическому диктанту-2025 прошёл при партнёрстве Фонда Юрия Лужкова

Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова

В преддверии Всероссийского экономического диктанта состоялся традиционный конкурс вопросов к нему. Мероприятие организуется среди школьников старших классов и студентов вузов. Инициатива направлена на формирование интереса к экономике и развитие аналитических способностей молодого поколения будущих экономистов.

В ходе конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025» экспертное жюри внимательно оценивало все поступившие варианты. По итогам этой работы 4 лучших вопроса были включены в задания диктанта. Их авторами стали студенты трёх российских вузов: Любовь Помошникова (Уральский государственный экономический университет), Степан Бедрин (Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского) и Екатерина Говорова (Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина).

В 2025 году Экономический диктант прошёл 14 октября по всей России. Просветительскую акцию поддержали и в целом ряде зарубежных стран: Беларуси, Монголии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Турции, Китае, Аргентине, Таджикистане, Туркменистане и Сирии.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, комментируя событие, подчеркнула, что конкурс помогает молодёжи взглянуть на экономику через призму истории и современности, увидеть, как наука развивалась в различные периоды, какое влияние она оказывает на сегодняшние реалии. Елена Батурина поздравила победителей и пожелала участникам не останавливаться в изучении экономики, углублять понимание происходящих процессов и применять полученные знания в жизни.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийского экономического Собрания, приуроченного к 260-летию Вольного экономического общества России и празднику «День экономиста». Особый приз будет вручен Фондом Юрия Лужкова самой юной победительнице конкурса вопросов Екатерине Говоровой, проявившей историческую осведомлённость и исследовательский подход при создании вопроса.

Ежегодно Вольное экономическое общество России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов РФ и других партнеров проводит Экономический диктант для популяризации экономических знаний, формирования интереса к экономической науке. По итогам события составляется аналитический отчет, который наглядно показывает динамику экономической грамотности населения, и разрабатываются предложения по её росту.

